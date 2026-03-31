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Apuesta industrial

En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera

En el Concejo Deliberante de Jáchal se aprobó la concesión del ex Matadero Municipal a JSC Mining S.A.S. que impulsó el intendente Matías Espejo. Buscan potenciar el empleo de mano de obra jachallera y recuperar el predio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Desde la Municipalidad de Jáchal informaron que "tras un intenso trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, se aprobó la creación de la Base Operativa y Logística Jáchal (BOpeL). El proyecto convertirá el antiguo Matadero Municipal en un moderno centro de procesamiento alimentario y logística, con una inversión privada sin precedentes y la generación de empleo genuino para la comunidad".

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En la 1ª Sesión Extraordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la Ordenanza Nº 3229, mediante la cual se otorga la concesión de uso temporal del ex Matadero Municipal a la empresa JSC Mining S.A.S.

En conferencia de prensa, el intendente Matías Espejo aseguró que “este es el resultado de una mirada puesta en el crecimiento real. Logramos un acuerdo donde el sector privado invierte, el Estado recupera su infraestructura y, fundamentalmente, el vecino de Jáchal recupera la esperanza de un trabajo digno en su propia tierra”, sostuvo el jefe comunal.

De acuerdo a lo informado oficialmente, dentro de los ejes centrales del proyecto está la recuperación patrimonial, ya que JSC Mining realizará con recursos propios la puesta en valor y el equipamiento completo del predio y todas las mejoras quedarán en propiedad del Municipio al finalizar la concesión.

También se prevé dar prioridad al empleo jachallero, porque el 70 % de la mano de obra será local, con compromiso expreso de empleabilidad y compra local.

A la par, se planea el impulso a la producción regional. La BOpeL funcionará como nexo logístico para que los productores de Jáchal integren directamente su oferta al servicio de catering y hotelería de la mina Veladero.

El dictamen de la Asesoría Letrada confirmó la viabilidad jurídica del proyecto, que fue declarado de Interés Público Social, Laboral y Productivo.

Con esta decisión, el Municipio de Jáchal busca consolidarse como socio estratégico del desarrollo industrial minero de San Juan, asegurando que los beneficios de la actividad se traduzcan en progreso concreto, empleo de calidad y oportunidades reales para los jachalleros, según difundieron desde la gestión de Espejo.

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Sobre JSC Soluciones

La empresa que se instalará en Jáchal se define en su página web como especialista en "integración de servicios para la minería en todas sus etapas".

Se promociona así: "JSC Soluciones Integrales es una empresa con amplia experiencia en el sector, que ofrece servicios a la minería en Argentina, cumpliendo con todos los requisitos de la legislación vigente. Su misión es ofrecer una solución completa que permita a los operadores concentrarse 100% en su actividad, dejando en manos expertas todas las necesidades de servicios de soporte, así como la obtención de licencia social de parte de las comunidades locales.

JSC trabaja conjuntamente con sus clientes para lograr el diseño más efectivo para la provisión de los servicios que se ofrecen en el campamento, así como el desarrollo de los planos y especificaciones técnicas correspondientes.

Cuenta con amplia experiencia en el trabajo conjunto con las comunidades locales, integrándolas en los proyectos de forma de garantizar la paz y alcanzar la licencia social.

JSC lleva adelante todos los trabajos previos, necesarios para el funcionamiento de los servicios. Esto abarca: preparación del terreno; tendido y habilitación de electricidad, gas y agua; construcción e instalación de módulos; instalación de grupo electrógeno; plantas de efluentes; instalación de equipos y mobiliario.

Realiza la gestión integral de todos los servicios de soporte que se requieren para la operación diaria del campamento: alimentación, limpieza, lavandería, hotelería, mantenimiento, administración de insumos".

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