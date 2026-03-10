martes 10 de marzo 2026

Propuesta

Proveedores sanjuaninos avalan trabajar con firmas de Chile, pero bajo ciertas condiciones

Quieren que se garantice la contratación de empresas locales y que las firmas del país trasandino se radiquen en la provincia para generar fuentes de trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un artículo periodístico del diario La Tercera exhibió el interés de los empresarios chilenos de hacer negocios en el Distrito Vicuña mediante alianzas estratégicas con proveedores argentinos. Ante esto, cámaras empresarias de San Juan dieron su opinión sobre la propuesta y, si bien creen que puede darse una “unión”, opinaron que se debe garantizar el desarrollo y el beneficio de la provincia.

En este sentido, Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), señaló que Chile tiene costos operativos significativamente menores (alquileres, camionetas y recursos humanos a mitad de precio), lo que permite a sus empresas cotizar más bajo y “pasar por encima” a los proveedores locales. “Entonces, acá la decisión es política: proteger a los proveedores y darles un marco jurídico. Si no lo hacen, tendremos que salir gremialmente a reclamarle al Gobierno”, dijo.

Por este motivo, puso énfasis en la necesidad de avanzar en el tratamiento de la ley de proveedores mineros (Ley de Desarrollo Local) con la finalidad de asegurar contrataciones a las firmas sanjuaninas. Afirmó que ya han tenido conversaciones con compañías del país trasandino y la experiencia no fue productiva: “Siete u ocho empresas grandes (como mecánicas de Santiago y otras de Copiapó y Antofagasta) han expresado su interés en unirse a la cámara. Sin embargo, no buscan una alianza ni integrarse formalmente; lo que quieren es cotizar de manera independiente”.

“Proyectos como Filo del Sol y Vicuña ya operan con maquinaria y personal de Chile debido a su carácter binacional y a la falta de una estructura jurídica local que proteja al proveedor sanjuanino”, continuó Godoy.

Por su parte, Alberto Grau, presidente de la Asociación de Industria, Turismo y Comercio de Iglesia, propone la figura de "socios patrocinadores" y alianzas estratégicas donde las empresas externas que operen en la zona se asocien con emprendimientos locales del departamento del norte. Grau enfatizó la necesidad de que los capitales chilenos no solo presten servicios, sino que se radiquen y establezcan físicamente en Iglesia, construyendo infraestructura, teniendo domicilio allí y contratando mano de obra local.

En este sentido, el dirigente destacó que busca evitar el proteccionismo cerrado, pero exige que la riqueza minera se traduzca en infraestructura edilicia y arraigo empresarial directo en el departamento donde se encuentra el recurso. “Nosotros creemos firmemente que la solución será que las empresas chilenas se transformen en argentinas. De hecho, eso ya está pasando. China les abre las puertas a todas las compañías del mundo para que se instalen, transfieran conocimiento y tecnología, y contraten personal local”.

