¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Este domingo en San Juan se viene con temperaturas de veranito, ideal para actividades al aire libre o disfrutar del día en familia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada arrancará con una mínima de 8°C, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 29°C.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste durante la madrugada, rotando a viento norte durante el día, y finalmente al suroeste hacia la noche. No obstante, la intensidad será leve, con ráfagas que no superarán los 22 km/h.

El cielo se mantendrá mayormente despejado por la mañana y por la tarde aparecerán algunas nubes, pero sin mayores complicaciones, lo que promete un domingo estable y cálido.

