lunes 29 de septiembre 2025

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

El finde se despide con una jornada soleada y vientos leves. El anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este domingo en San Juan se viene con temperaturas de veranito, ideal para actividades al aire libre o disfrutar del día en familia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada arrancará con una mínima de 8°C, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 29°C.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste durante la madrugada, rotando a viento norte durante el día, y finalmente al suroeste hacia la noche. No obstante, la intensidad será leve, con ráfagas que no superarán los 22 km/h.

El cielo se mantendrá mayormente despejado por la mañana y por la tarde aparecerán algunas nubes, pero sin mayores complicaciones, lo que promete un domingo estable y cálido.

