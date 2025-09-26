Enseñarán técnicas de RCP y maniobra de Heimlich en las plazas de todo San Juan

Enseñarán técnicas de RCP y maniobra de Heimlich en las plazas de todos los departamentos de San Juan

Este sábado 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Corazón, se desarrollará una actividad especial en las plazas de distintos departamentos de San Juan. El Ministerio de Salud saldrá a enseñar a la comunidad a realizar maniobras de RCP y desarrollar la maniobra de Heimlich.

En el marco del Programa Provincial de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar, RCP, destinado a todas las escuelas secundarias de toda la provincia, se llevará adelante ahora la jornada provincial de RCP “Manos que salvan”.

La actividad tendrá lugar en las plazas y parques de todos los departamentos de la provincia en el horario de 10 a 19, con el objetivo de capacitar en técnicas de RCP y maniobra de Heimlich, y para que la población obtenga herramientas para salvar vidas y saber cómo actuar en situaciones de emergencia.

Junto a los talleres de RCP y maniobra de Heimlich habrá vacunación; testeos; control de signos vitales; consejería y prevención y actividad física.

La jornada está organizada por el Departamento Medicina Asistencial; División de enfermería; Dirección de Relaciones Hospitalarias e Institucionales; Dirección de Programas; Programa lucha contra el sedentarismo; y Zonas sanitarias I, II, III, IV y V, todas dependientes de la Secretaría Técnica.

Es de destacar que recientemente los ministerios de Salud y Educación firmaron un acta acuerdo por la cual ambas carteras asumen el compromiso conjunto de implementar el Programa Provincial de Capacitación en RCP en el ámbito educativo. Esto es, capacitar a alumnos, docentes y personal escolar de Nivel Secundario en técnicas básicas de RCP y fomentar la conciencia y la prevención de enfermedades cardíacas en la comunidad educativa.

El cronograma de actividades en cada una de las plazas

Zona Sanitaria I

- Chimbas: Plaza V° El Salvador. Catamarca y López Peláez, 9 a 15hs.

- Capital: Parque de mayo. Detrás del monumento a San Martín por calle Libertador, 10 a 19hs.

- Santa Lucía: Plaza Jardín del Milagro, San Lorenzo y Colón de 10 a 17 hs.

- 9 de Julio: Plaza Rubén Guerrero. Diagonal San Martín y Quiroga, 9 a 14hs.

Zona Sanitaria II

- Valle Fértil: Plaza Vº San Agustín. Gral. Acha y Rivadavia, 18 a 21hs .

Salón UDAP. Rivadavia y Tucumán, 9 a 12hs.

- San Martín: Plaza Guayaquil. Av. Sarmiento y Cruz de Godoy, 11 a 18hs.

- 25 de Mayo: Plaza Vº Santa Rosa, Av. Ramón Barrera y 9 de Julio, 17 a 21hs.

- Caucete: Plazoleta Cristo Rey. Diagonal Sarmiento y Rodríguez y Olmos, 10 a 13hs.

- Angaco: Plaza departamental de Angaco. San Martín y Segovia, 17 a 20hs.

Zona Sanitaria III

- Albardón: Parque Latinoamericano de Albardón. D. F. Sarmiento 3602, 8 a 14hs.

- Jáchal: Plaza General San Martín. San Martín y Domingo F. Sarmiento, 9 a 13hs.

- Iglesia: Plaza Federico Cantoni, Rodeo. Av. Santo Domingo y Juan D Perón, 10 a 12:30hs.

Zona Sanitaria IV

- Calingasta: Plaza San Martín, Barreal, Las Heras y Soler, 17 a 19hs.

Plaza Patricias Sanjuaninas, Av. Argentina y 9 de Julio. Calingasta, 10 A 13hs.

- Ullum: Skate Park. Malvinas Argentinas y Proyectada 5, 14 a 19hs.

- Zonda: Plaza Filomeno Atampiz. Av. Argentina y Guemes Vo Basilio Nievas, 10 a 14hs.

- Rivadavia: Parque de Rivadavia, Rastreador Calivar sur y Salvador María del Carril, 16 a 20hs.

Zona Sanitaria V

- Rawson: Plaza Centenario. Boulevard Sarmiento y Av. España, 10 a 13 y 17 a 20hs.

- Pocito: Plaza Libertad, Maurín y Uriburu, 10 a 14hs y 16 a 20hs.

- Sarmiento: Plaza Papa Francisco. Av. San Martín y Santa Cruz, 15 a 20hs.