viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
"Manos que salvan"

Enseñarán técnicas de RCP y maniobra de Heimlich en las plazas de todo San Juan

El Ministerio de Salud organizó la actividad que se desarrollará este sábado 27 de septiembre, en distintos departamentos, por el Día Mundial del Corazón. El cronograma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Enseñarán técnicas de RCP y maniobra de Heimlich en las plazas de todos los departamentos de San Juan

Enseñarán técnicas de RCP y maniobra de Heimlich en las plazas de todos los departamentos de San Juan

Este sábado 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Corazón, se desarrollará una actividad especial en las plazas de distintos departamentos de San Juan. El Ministerio de Salud saldrá a enseñar a la comunidad a realizar maniobras de RCP y desarrollar la maniobra de Heimlich.

Lee además
¿que es el requisito de apuesta rollover y como gestionarlo?
Estrategias

¿Qué es el requisito de apuesta rollover y cómo gestionarlo?
Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

En el marco del Programa Provincial de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar, RCP, destinado a todas las escuelas secundarias de toda la provincia, se llevará adelante ahora la jornada provincial de RCP “Manos que salvan”.

La actividad tendrá lugar en las plazas y parques de todos los departamentos de la provincia en el horario de 10 a 19, con el objetivo de capacitar en técnicas de RCP y maniobra de Heimlich, y para que la población obtenga herramientas para salvar vidas y saber cómo actuar en situaciones de emergencia.

Junto a los talleres de RCP y maniobra de Heimlich habrá vacunación; testeos; control de signos vitales; consejería y prevención y actividad física.

La jornada está organizada por el Departamento Medicina Asistencial; División de enfermería; Dirección de Relaciones Hospitalarias e Institucionales; Dirección de Programas; Programa lucha contra el sedentarismo; y Zonas sanitarias I, II, III, IV y V, todas dependientes de la Secretaría Técnica.

Es de destacar que recientemente los ministerios de Salud y Educación firmaron un acta acuerdo por la cual ambas carteras asumen el compromiso conjunto de implementar el Programa Provincial de Capacitación en RCP en el ámbito educativo. Esto es, capacitar a alumnos, docentes y personal escolar de Nivel Secundario en técnicas básicas de RCP y fomentar la conciencia y la prevención de enfermedades cardíacas en la comunidad educativa.

El cronograma de actividades en cada una de las plazas

Zona Sanitaria I

- Chimbas: Plaza V° El Salvador. Catamarca y López Peláez, 9 a 15hs.

- Capital: Parque de mayo. Detrás del monumento a San Martín por calle Libertador, 10 a 19hs.

- Santa Lucía: Plaza Jardín del Milagro, San Lorenzo y Colón de 10 a 17 hs.

- 9 de Julio: Plaza Rubén Guerrero. Diagonal San Martín y Quiroga, 9 a 14hs.

Zona Sanitaria II

- Valle Fértil: Plaza Vº San Agustín. Gral. Acha y Rivadavia, 18 a 21hs .

Salón UDAP. Rivadavia y Tucumán, 9 a 12hs.

- San Martín: Plaza Guayaquil. Av. Sarmiento y Cruz de Godoy, 11 a 18hs.

- 25 de Mayo: Plaza Vº Santa Rosa, Av. Ramón Barrera y 9 de Julio, 17 a 21hs.

- Caucete: Plazoleta Cristo Rey. Diagonal Sarmiento y Rodríguez y Olmos, 10 a 13hs.

- Angaco: Plaza departamental de Angaco. San Martín y Segovia, 17 a 20hs.

Zona Sanitaria III

- Albardón: Parque Latinoamericano de Albardón. D. F. Sarmiento 3602, 8 a 14hs.

- Jáchal: Plaza General San Martín. San Martín y Domingo F. Sarmiento, 9 a 13hs.

- Iglesia: Plaza Federico Cantoni, Rodeo. Av. Santo Domingo y Juan D Perón, 10 a 12:30hs.

Zona Sanitaria IV

- Calingasta: Plaza San Martín, Barreal, Las Heras y Soler, 17 a 19hs.

Plaza Patricias Sanjuaninas, Av. Argentina y 9 de Julio. Calingasta, 10 A 13hs.

- Ullum: Skate Park. Malvinas Argentinas y Proyectada 5, 14 a 19hs.

- Zonda: Plaza Filomeno Atampiz. Av. Argentina y Guemes Vo Basilio Nievas, 10 a 14hs.

- Rivadavia: Parque de Rivadavia, Rastreador Calivar sur y Salvador María del Carril, 16 a 20hs.

Zona Sanitaria V

- Rawson: Plaza Centenario. Boulevard Sarmiento y Av. España, 10 a 13 y 17 a 20hs.

- Pocito: Plaza Libertad, Maurín y Uriburu, 10 a 14hs y 16 a 20hs.

- Sarmiento: Plaza Papa Francisco. Av. San Martín y Santa Cruz, 15 a 20hs.

Temas
Seguí leyendo

AUH de ANSES 2025: el paso a paso de cómo cobrar el extra de $188.000

OSSE: una zona de barrios top de Capital quedará sin agua este viernes

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Choque en Pocito entre un colectivo y un auto: un herido y dudas sobre quién conducía

Los 7 beneficios del té de jengibre para la salud, avalados por la ciencia

Extienden el alerta por fuertes vientos en varios departamentos de San Juan

ANSES: cómo quedan los montos y topes de las asignaciones familiares desde octubre

El sorteo de viviendas del IPV se hace en dos turnos este jueves: conocé todos los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: La tragedia fue para los dos
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo