viernes 26 de septiembre 2025

Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Ocurrió en el cruce de las calles Maradona y Formosa, entre un auto y una moto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El conductor de la moto que perdió la vida este viernes en la intersección de calles Maradona y Formosa en Chimbas fue identificado como Gustavo Alberto Aciar, de 51 años.

Foto: Infoalbardón.
El Rincón

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón
un motociclista choco con un colectivo en rivadavia, manifesto tener dolores pero no quiso la atencion medica
Delitos Especiales

Un motociclista chocó con un colectivo en Rivadavia, manifestó tener dolores pero no quiso la atención médica

Según informaron las autoridades, el ciudadano Juan José Navarro circulaba en un Fiat Siena Atractive blanco por calle Formosa en sentido este-oeste. Al llegar a la intersección con calle Maradona, hizo caso omiso al cartel de pare ubicado en su carril y avanzó sobre Maradona, momento en que colisionó con la motocicleta Bajaj Rouser 200 cc, conducida por Aciar, que circulaba de norte a sur.

Producto del impacto, el motociclista quedó tendido en la vereda de la esquina suroeste, donde se constató su fallecimiento. La motocicleta terminó en el centro de la calle Formosa, mientras que el automóvil quedó con el frente en el vértice de la misma esquina. En el lugar se observaron huellas de rodamiento y marcas de fricción en ambos vehículos.

Personal del Departamento de Policía Científica y de la Brigada Policial de Delitos Especiales trabajó en el lugar para levantar evidencias. Se extendió la orden de levantamiento del cadáver para su traslado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia correspondiente.

La causa está siendo investigada por los funcionarios judiciales: Dr. Francisco Micheltorena (Fiscal Coordinador), Dr. Francisco Javier Nicolía Heras (Fiscal en turno), Dra. Gemma Cabrera y Dr. Maximiliano Gerarduzzi (Ayudantes Fiscales).

De acuerdo con los primeros informes, la principal hipótesis apunta a que el conductor del automóvil no respetó la señalización de pare, lo que habría provocado el choque que terminó con la muerte del motociclista.

