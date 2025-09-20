Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

El mediodía de este sábado en Albardón estuvo marcado por un choque en la zona de El Rincón, sobre calle Rawson, cuando un auto Chevrolet Corsa impactó contra una motocicleta de 150 cc.
sábado 20 de septiembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El siniestro vial ocurrió durante el mediodía de este sábado sobre calle Rawson, en El Rincón.
El mediodía de este sábado en Albardón estuvo marcado por un choque en la zona de El Rincón, sobre calle Rawson, cuando un auto Chevrolet Corsa impactó contra una motocicleta de 150 cc.
En la moto viajaba una pareja, que resultó herida tras el choque. Fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al hospital para recibir atención médica, informó el portal Infoalbardón.
Policía y equipos de rescate trabajaron en el lugar, mientras buscan determinar cómo ocurrió el siniestro. Por el momento, el tránsito sobre la calle se encuentra cortado.
Hasta ahora, las identidades de los involucrados no fueron confirmadas.