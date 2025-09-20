domingo 21 de septiembre 2025

Tenencia responsable

Cómo es el nuevo quirófano municipal de Chimbas que funcionará en dos containers refaccionados y abrirá en un mes

La gestión municipal adquirió dos containers donde se realizarán castraciones y vacunaciones. Mirá por dentro cómo es el lugar financiado con fondos de la comuna.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chimbas se prepara para estrenar un quirófano veterinario municipal que funcionará en el obrador municipal ubicado en Miguel Azcuénaga y 25 de Mayo. La novedad es que el espacio se montó en dos containers completamente refaccionados, lo que permitirá contar con un lugar propio sin la necesidad de pagar alquiler. “Logramos un año de economía porque no alquilamos. Esa plata fue bien administrada y hoy la inversión se ve reflejada en este proyecto”, destacó la intendenta Daniela Rodríguez en diálogo con Tiempo de San Juan. Antes de comprar los dos containers y refaccionarlos, el quirófano municipal funcionaba en locaciones que la Municipalidad alquilaba, pero desde hacía un año ya no podían seguir costeando ese alquiler.

El nuevo centro tendrá dos módulos: uno destinado a la administración y la admisión de las mascotas, y otro que funcionará como quirófano para perros y gatos. Allí se realizarán castraciones y se aplicarán vacunas, siempre con cupo limitado. “Entre cinco y diez animales por jornada, dependiendo si son gatos o perros”, explicó Rodríguez.

El proyecto de crear un quirófano municipal propio, es de vieja data y comenzó cuando la actual intendenta era concejal en Chimbas, pero recién ahora bajo su gestión se pudo concretar. “Todos mis animales están castrados y creo que es lo que tenemos que mostrar como comunidad: ser responsables con nuestras mascotas”, aseguró. Además, adelantó que el trabajo no se limitará a las intervenciones médicas, sino que habrá una fuerte apuesta a la concientización en escuelas primarias y secundarias, así como en las escuelitas deportivas municipales.

La intendenta indicó que el quirófano funcionará tres o cuatro días por semana, aunque todavía no está definido. Pero la idea es dejar una jornada libre para poder limpiar y poner todo en condiciones al finalizar cada semana. El servicio estará a cargo de una médica veterinaria que ya colabora con el municipio en acciones de prevención.

El acceso al quirófano será por calle Azcuénaga, en el sector oeste del obrador municipal. La intención es que quede operativo en 20 a 30 días. Mientras tanto, se trabaja en la puesta a punto del cronograma, la incorporación de una línea telefónica y la posibilidad de habilitar turnos online a través de la web de la Municipalidad.

