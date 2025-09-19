viernes 19 de septiembre 2025

Patrimonio

Vandalizaron con aerosol el Monumento al Deporte, símbolo histórico de San Juan

La icónica escultura ubicada en el Parque de Mayo, restaurada en 2021, sufrió nuevamente daños con aerosol y corrector, afectando tanto los anillos centrales como la estructura lateral del predio. Desde el ámbito cultural calificaron el hecho como “preocupante” por su impacto sobre el patrimonio simbólico de la ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Monumento al Deporte, una de las obras más representativas del paisaje cultural de San Juan desde su inauguración en 1970, volvió a ser blanco del vandalismo. La icónica escultura, ubicada en el Parque de Mayo y que representa los cinco anillos entrelazados del Comité Olímpico Internacional, fue dañada con aerosol y corrector, dejando marcas visibles en su estructura, como se observa en las imágenes recientes.

La obra, creada por el artista plástico José Carrieri, es considerada un ícono de la Capital sanjuanina. En 2021 fue restaurada para devolverle el color original aplicado por su autor, tras haber sido pintada de blanco en una intervención polémica en 2020. La recuperación incluyó la remoción de capas de pintura acumuladas durante años y sedimentos que ocultaban su estética original.

image

La restauración realizada hace tres años fue celebrada por devolverle autenticidad a la escultura, pero los nuevos actos vandálicos ponen en riesgo ese trabajo. Los daños no se limitan a los anillos centrales: también se detectaron intervenciones en la estructura lateral ubicada en el Paseo de las Palmeras, dentro del mismo predio.

El uso de aerosol sobre la pintura original complica la reparación, ya que genera un deterioro más profundo que otros tipos de agresiones. Desde el entorno cultural local calificaron el hecho como “un ataque preocupante”, tanto por su impacto visual como por lo que representa para el patrimonio simbólico de San Juan.

Dejá tu comentario

