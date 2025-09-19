Alerta amarilla por viento para seis departamentos de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia en su página web que seis departamentos de San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este viernes.
viernes 19 de septiembre 2025
El Servicio Meteorológico Nacional asegura que las ráfagas podrían llegar a los 70 Km/h.
La precordillera de Calingasta, precordillera de Pocito, precordillera de Rivadavia, precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda son los lugares en los que rige el parte del SMN
Según el citado parte, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".