viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Censo animal

Innovadora iniciativa: contarán los guanacos de la cordillera calingastina

La tarea será desarrollada gracias a un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ y la empresa Knight Piésold Argentina Consultores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por un convenio realizado entre la UNSJ y una empresa, saldrán a censar los guanacos de la Cordillera calingastina.

Por un convenio realizado entre la UNSJ y una empresa, saldrán a censar los guanacos de la Cordillera calingastina.

En las alturas de la imponente cordillera sanjuanina, una nueva misión científica se pondrá en marcha: conocer cuántos guanacos habitan realmente en la zona de Calingasta. Este ambisioso desafío será llevado adelante por un equipo de expertos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan, en colaboración con la empresa Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

Lee además
radiotelescopio cart: llegaron las piezas que restaban desde china y se avanza en el montaje de la antena
Avances significativos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena
La presentación de los Juegos Intercolegiales 2025 tuvo lugar en el Estadio Aldo Cantoni.
Deporte, salud e integración

Más de 20.000 chicos de todo San Juan participarán de los Juegos Intercolegiales 2025

El acuerdo quedó formalizado con la firma de un Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre ambas instituciones. En el acto participaron el rector de la UNSJ, Mag. Tadeo Berenguer; el decano de la FCEFN, Dr. Jorge Castro; y el representante de la firma privada, Sr. Fernando Jesús González.

El relevamiento poblacional se enfocará en los guanacos (Lama guanicoe) que habitan el área de influencia del proyecto minero El Pachón, enclavado en el departamento Calingasta. El trabajo estará a cargo del Departamento de Biología de la FCEFN y reunirá a docentes, investigadores, graduados y estudiantes avanzados de la carrera de Biología, quienes realizarán censos tanto directos como indirectos para estimar la abundancia, distribución y estructura de las poblaciones de esta emblemática especie andina.

image

Antes de salir al terreno, los integrantes del equipo recibirán una capacitación certificada por la Facultad. Esta formación incluirá aspectos clave como la biología del guanaco, el reconocimiento de estructuras sociales, la identificación de señales indirectas de su presencia y los fundamentos metodológicos del relevamiento.

Pero el proyecto no se detiene allí. El convenio también abre la puerta a futuras investigaciones conjuntas, como la conservación de germoplasma de especies vegetales nativas con fines de restauración ecológica, lo que suma una perspectiva integral al abordaje ambiental.

"Con esta iniciativa, la FCEFN reafirma su compromiso con la ciencia aplicada y el trabajo interdisciplinario en pos de la conservación de la biodiversidad y la gestión sustentable de los recursos naturales en la provincia", indicaron desde la institución.

Temas
Seguí leyendo

Caucete, de luto por la muerte de un querido comerciante

En San Juan presentaron un amparo colectivo para frenar la suspensión de pensiones por discapacidad

Por más de 10 días, cortarán el tránsito en una esquina del centro de San Juan: por qué motivo

Una por una, las estrategias que aplicará Educación en las aulas para prevenir las amenazas de bomba

Alerta amarilla por viento para seis departamentos de San Juan

Orrego, presente en el cierre de la Semana de la Educación Inicial 2025 en el Velódromo de Pocito

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un emblematico comercio de la peatonal de san juan cerro sus puertas, ¿que pasara con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado
Videos

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

Te Puede Interesar

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena
Avances significativos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Vista de la Fábrica de Paneles Solares que se construye en San Juan. 
La pieza que faltaba

San Juan, cerca de producir sus propios paneles solares: máquina clave está cerca de cruzar la cordillera

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado