El inesperado visitante que sorprendió a todos en la Cancha de Bochas de Ischigualasto

En las últimas horas, las cuentas oficiales del Parque Provincial Ischigualasto compartieron un particular momento vivido en el interior del Valle de Luna. Es que, ante decenas de turistas que recorrían el lugar, apareció un particular visitante. Fue justo en la zona conocida como Cancha de Bochas, que un guanaco se acercó caminado tranquilamente y se movió elegantemente por el lugar. Los turistas no dudaron en sacar sus teléfonos y capturar el momento, procurando no molestar al animal.

"Bajo el cielo invernal de Ischigualasto, el silencio fue interrumpido por la presencia de un guanaco. Un regalo inesperado para quienes nos eligieron en este día", comentaron desde el lugar.

Video: guía Carina De la Vega