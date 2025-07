Tras el polémico caso en Mendoza, el mapa de los grafitis sobre espacios públicos sanjuaninos

La funcionaria comentó que, si bien no se han registrado denuncias formales durante 2024, la evidencia visual de estos daños está a la vista. “Uno va a los sitios y ve que las inscripciones están. Acá en San Juan se observa este tipo de inscripciones que hace la gente con aerosoles, pinturas. Lo que pasa es que no se ha encontrado en el último tiempo, al menos que yo tenga conocimiento, a la persona realizando la acción”, explicó.

Al hablar sobre el mapa de las zonas más afectadas por pintadas, en el caso de los sitios naturales González mencionó la Quebrada de Zonda, en Rivadavia, donde se destaca el caso de la Cabeza del Indio. “Esa escultura es atacada con grafitis constantemente, de hecho, hace pocas semanas un grupo de voluntarios subió a pintarla. Pero esa es una tarea que, lamentablemente, se debe hacer continuamente”, lamentó González.

En tanto que, al referirse a edificios públicos, destacó que los actos de este tipo se observan especialmente en Capital, que muestra diversas huellas de este tipo de vandalismo. “Nosotros estamos en el Ferrourbanístico y de una semana a la otra encontramos inscripciones nuevas. Incluso pusimos un cartel que indica que el edificio pertenece a la Secretaría de Cultura y aún así lo siguen rayando. Es una lucha constante”, agregó.

El caso más sensible es el de la escuela Normal Sarmiento, declarada Patrimonio Nacional. “Sufrió ataques gravísimos, porque para hacer reparaciones en esta estructura se necesita un permiso de Nación. Pero, además, ese edificio originalmente no está pintado, entonces no es cuestión de pasarle un rodillo. Las paredes deben ser limpiadas, y eso es muy complejo”, advirtió.

Esta situación también se repite en plazas, parques y otras escuelas, donde los trabajos de limpieza o repintado son frecuentes.

Los lugares que aún se conservan

Por fortuna, en los departamentos alejados la situación es diferente. “Recorremos mucho las zonas patrimoniales de Angualasto en Iglesia, o distritos de Calingasta o Jáchal, y esta no es una problemática que resalte. Nuestra provincia es muy grande y no se puede tener control sobre todo, pero en estas áreas no hemos detectado daños significativos”, señaló.

En cuanto a los espacios patrimoniales más protegidos, como la Casa Natal de Sarmiento, el resguardo se realiza con seguridad permanente, lo que ayuda a prevenir estas acciones.

Arte o delito

González también se refirió a quienes consideran al grafiti una forma de expresión artística. “Bien, perfecto. Pero, ¿dónde se puede llevar a cabo ese arte? ¿En qué sitio y en qué contexto?”, se preguntó.

Como ejemplo de iniciativas positivas, mencionó actividades desarrolladas con adolescentes. “El año pasado colocamos paneles de madera y les dimos aerosoles para que se expresaran. Fue una actividad muy hermosa y gratificante. El Centro Cultural Conte Grand hace este tipo de acciones con frecuencia, y son excelentes”.

Sin embargo, fue tajante al diferenciar esas expresiones de los actos vandálicos: “Rayar o pintar un espacio público o un bien patrimonial es realizar un daño. Es ilegal y está penado”.

En ese contexto, indicó que, desde la Dirección de Patrimonio no queda más que seguir trabajando en la concientización. “Hay que seguir informando a la gente sobre la importancia de cuidar los espacios patrimoniales, naturales y públicos. Es una responsabilidad de todos”, concluyó.