Quiénes son los turistas que pintaron las piedras en Mendoza y de cuánto es la multa que podrían pagar

Ahora, la Justicia evalúa avanzar con la aplicación del Código Contravencional, que en su artículo 138°contempla sanciones específicas para quienes generen una “degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte”.

La normativa establece multas que van desde las 5.000 hasta las 50.000 Unidades Fiscales (UF). Cada UF equivale actualmente a 420 pesos, por lo que las sanciones económicas para los turistas bonaerenses podrían oscilar entre los $2.100.000 y los $21.000.000.

Además del castigo económico, también se prevé la posibilidad de imponer hasta 10 días de arresto como pena complementaria y obligación de asistir a cursos de concientización ambiental.

