Pettinatto ninguneó al folclore, e hicieron cola para explicarle

Al principio, sin nombrar al músico, el gobernador refirió alguien que "hasta con asco manifestaba que no entendía para qué era el bombo, el charango, la quena", y dijo: "Desde acá le decimos que el folclore es tradición, costumbre, y acá vibra el amor, porque acá vive la identidad de todos y cada uno de los argentinos".

Después sí lo trató con el apellido: "Por la memoria de los que ya no están y fueron embajadores culturales del folclore en todo el mundo, le decimos a este señor Pettinato que acá el folclore no se entiende, el folclore se siente y se lleva adentro del corazón".

Enseguida el mandatario provincial fue contra el conductor y dijo que los gauchos "que dejaron la vida por la independencia y la soberanía de la Patria, le dan la posibilidad a este señor de decir boludeces por la radio".

"Vamos a seguir mostrándoles por qué se llenan los festivales, por qué queremos tanto el folclore y por qué amamos tanto nuestra Argentina y nuestras costumbres", concluyó Sáenz.

El compositor y guitarrista Juan Falú, descendiente de una estirpe folclorista de excelencia, también tuvo palabras para el ex conductor de Duro de Domar, que publicó en Instagram.

“¡Ay, Pettinato, cuánto laburo que dan ustedes con sus declaraciones absurdas y para colmo difundidas en medios masivos!”, comenzó Falú.

“Hubiese querido contestar sobre el pucho, pero estuve ocupado componiendo folklore. Una zamba con la guitarrita, diminutivo e ironía pura, imitando tus referencias al charanguito y al bombito", señaló.

Luego hizo un racconto de los temas profundos que trata la poesía folclórica argentina, que fue alimentada por poetas de la talla de Manuel Castilla, Jaime Dávalos, o Armando Tejada Gómez, entre otros. “Vaya temitas, Pettinato. Temitas que parecieran destinados solamente a sesudos tratados de filosofía, pero están en el folklore: el carnaval, el trabajo, los oficios, el amor a la patria, el ayer, el mañana, la fiesta, las despedidas y, en definitiva, la vida”.

Peteco Carabajal se sumó también a la defensa del género: “Se burla porque simplemente no conoce de lo que habla”, dijo. Nuestra cultura viene siendo atacada y este tipo de comentarios de odio no suman. La música y el folklore son parte de lo más íntimo de nuestra tierra y nos toca defenderla".

Qué había dicho Pettinato sobre el folclore

"El folclore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", dijo Roberto Pettinato en las declaraciones que levantaron revuelo.

Durante la emisión de En una con Pettinato por el canal de streaming Abitare TV, habló sobre sus prejuicios con el género musical, y aceptó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero no pudo: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa? Pero el folklore, con el charanguito, el bombito… Ahí tengo un problema".

“Yo tengo un problema, y sé que mucha gente también lo tiene, y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. No quiero escuchar eso”, agregó el conductor.