La revancha de Martín, un deportista que pidió ayuda y ahora va por la carrera de su vida: "Fui rehén de la droga, pero quiero dejar mi pasado atrás"

"Gracias a Dios estoy bien. Me recuperé. Empecé a ir a la iglesia, mi mamá iba a rezar por mí, y todo eso me salvó", cuenta Martín a Tiempo de San Juan. "Pensé que no iba a volver nunca al deporte. Me agarró fuerte la abstinencia. Pero gracias a una psicóloga, a la gente que me tendió la mano, hoy estoy acá. Estoy corriendo maratones, estoy vivo", agrega emocionado y agradecido.

WhatsApp Image 2025-07-26 at 11.00.40

La historia de Martín con el deporte no es nueva. Años atrás, también había logrado salir del consumo problemático cuando conoció el boxeo. Fue de la mano de Daniel Alcaraz, histórico entrenador de Leonela Yúdica, que dio sus primeros pasos en el ring. Se entrenó como un "caballo de carrera", como él mismo dice, y llegó a disputar peleas en distintos puntos de la provincia. En aquel entonces, también había compartido su historia con este medio, feliz de haber dejado atrás un pasado turbulento. Pero el camino no fue fáciol: tiempo después cayó de nuevo. Y ahora, otra vez, vuelve a hablar. Porque necesita hacerlo, porque sabe que solo no se sale.

"Esta vez quiero que sea en serio, no quiero esa mierda en mi vida. Estoy pidiendo ayuda, contención. Hoy tengo un batallón atrás que me apoya, pero es un proceso. No es fácil. La droga me tuvo como un esclavo. Hice mucho daño, no porque quería, sino porque era rehén de esa porquería. Pero Dios me dio otra oportunidad", señala, seguro de este nuevo comienzo.

Hace unos meses volvió a sentir ese fuego en el pecho cuando corrió sus primeras carreras en su tierra natal, pero el clic lo dio en serio cuando disputó hace unos días el Desafío a la Quebrada de Astica, una carrera exigente en medio de la montaña. Allí se midió contra atletas de elite, como Franco Oro, integrante de la Selección Argentina. "Él mismo me dijo que soy muy rápido. No lo podía creer, una persona tan importante en el deporte y yo estaba corriendo con él. Fue hermoso".

WhatsApp Image 2025-07-26 at 13.10.51 (1) Martín correrá con el Team Burgoa.

Ahora, con esa chispa encendida, se anima a más. Este domingo se enfrentará a una prueba durísima: los 42 kilómetros de la Maratón de San Juan. "Quiero meterme entre los 20 mejores, o los 15. Para mí, eso ya es ganar. Porque yo ya estoy corriendo una carrera contra un mí mismo, contra lo que me pasó. Cada día que pasa y no recaigo, es un triunfo".

Martín vive en condiciones humildes. Vende leña para poder mantenerse y, muchas veces, entrena con zapatillas prestadas. "Le dije a mi viejo que quería correr con unas buenas, y fuimos juntos a sacar un par en cuotas. Yo pago las cuotas vendiendo leña. Lo único que pido es si me pueden devolver la beca, para poder entrenar mejor. Necesito zapatillas buenas para seguir representando al Valle como lo hice en el boxeo".

Aunque no ve a su hija, sueña con que un día ella pueda sentirse orgullosa de él. "La mamá no me deja verla. Pero esto lo hago por mí, por ella, por todos los chicos del Valle que están pasando por lo mismo. Porque la droga está metida en todos lados y nadie hace nada. Yo solo le pido a Dios que los saque también. Si yo pude, todos pueden".

WhatsApp Image 2025-07-26 at 10.59.53

Su testimonio estremece, sin romantizar nada. Es un crudo relato de lo que vivió dos veces ya, con noches difíciles y lágrimas en soledad. Un relato de lo que ya no quiere para su vida. Pero también habla de fe, de su amor por el deporte y las ganas que tiene de salir adelante, además del batallón que está detrás de él y son fundamentales en este nuevo inicio. "Esto es todo un proceso. Yo sé lo que es estar abajo. Pero también sé que con Dios adelante todo se puede. Esta maratón es mi revancha. Quiero vivir un nuevo presente. Ser inspiración para los jóvenes del Valle. Y algún día, poder decir que lo logré".

Martín agradece a quienes están apoyándolo hoy: Daniel Alcaraz (entrenador), Rodrigo Burgoa (entrenador), Juan Mercado (Deportes de la Municipalidad de Valle Fértil), Restaurante La Martina, Vanesa Romero, David Elizondo, Fabricio Cuenca, Mario Rivero (intendente de Valle Fértil), Carnicería El Carli, señor Quito Vega y toda la gente de su pueblo.

Por eso este domingo no correrá solo. Lo acompañarán sus recuerdos, su pueblo, sus padres, los niños a quienes les enseña boxeo en una escuelita improvisada, y cada paso dado desde aquella sobredosis que no lo venció. Porque, como él mismo dice, "nada es imposible".