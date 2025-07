Una sanjuanina rogó asistencia en un papel, el enfermero no respondió y falleció: el acusado pronto de ir a juicio

Marcelo Gerardo Acosta, un enfermero del Hospital Rawson, está a muy poco de afrontar un juicio por homicidio culposo . Pudo haber evitado todo este proceso judicial porque la investigación que realizaron tanto fiscalía como peritos tuvieron una conclusión, si él cumplía con su labor, lo más probable era que Susana Molina no fallecía. Todas las pruebas científicas concluyeron que él tenía una responsabilidad y no la cumplió.

Él no lo hizo, al contrario, supuestamente evitó totalmente hacer esa maniobra. No iba cuando se lo pidieron sus allegados, ni menos cuando la misma paciente lo escribió. Ante esta situación, la salud de la mujer empeoró. Ella estaba internada en clínica médica y para que su salud no se deteriorara debía limpiar esa cánula de la traqueotomía. Al no limpiarse, se obstruyó y la mujer entró en un paro cardiorrespiratorio.

image

Molina pasó a terapia tras ese evento, pero ocurrió lo peor. La mujer falleció a los días. Con las pruebas, la fiscalía a cargo de Iván Grassi confirmó que la mujer sufrió una hipoxia, no le llegó el oxígeno suficiente al cerebro.

La figura penal que afronta Acosta es la de homicidio culposo y sí se lo considera responsables podría recibir una condena penal y también de una inhabilitación especial.

Esta causa está en la etapa de control de acusación. El pasado jueves se inició esta audiencia y todavía no ha terminado, ya que está pactada que la próxima semana se haga la otra parte. En esta primera parte, la defensa a cargo del abogado Hipólito Fernández (empezó a ser defendido por Néstor Roly Olivera) realizó varios planteos, pero todos fueron rechazados por la jueza de Garantías María Gema Guerrero.

Se espera que la otra parte de la audiencia se retome para conocerse las pruebas. Luego la jueza pasará a resolver para elevar la causa a debate oral y público.

Fuentes judiciales manifestaron que el fiscal Grassi y su ayudante fiscal Victoria Martín lograron a leer la acusación en sí y la pretensión punitiva, en la cual solicitaron que Acosta se lo condene a 3 años de prisión y 8 años de inhabilitación para ejercer la profesión por el delito de homicidio culposo por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte.