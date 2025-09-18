jueves 18 de septiembre 2025

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

El intento de robo ocurrió al mediodía en Villa Krause. El intruso fue ahuyentado por los perros de la familia y quedó registrado por cámaras de seguridad. La Policía investiga y el sospechoso tendría antecedentes por otros hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rawson filmado

Un hombre intentó ingresar a robar este jueves al mediodía en la vivienda de una proteccionista de animales en Villa Krause, Rawson, pero fue ahuyentado por los perros de la familia y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Godoy, entre Quiroga y Ezpeleta, donde vive una voluntaria de la ONG Mundo Patitas. Según relató Luciano Castro, integrante de la organización y compañero de la víctima, la mujer estaba preparando a sus hijas para llevarlas al colegio cuando escuchó ruidos en el callejón lateral de la propiedad.

En las imágenes de video se observa cómo un hombre trepa la reja del ingreso con intención de entrar. Vestía remera gris, pantalón corto color morado y zapatillas negras con detalles blancos. De acuerdo con el testimonio, los perros de la familia salieron al patio y lograron frenar al intruso, que huyó rápidamente.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 6ª de Rawson, que ya trabaja en la investigación. Desde esa dependencia informaron que el sospechoso tendría antecedentes por contravenciones y estaría vinculado a otros robos en la zona, aunque su identidad no trascendió hasta el momento.

