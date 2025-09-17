miércoles 17 de septiembre 2025

Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

David Anthony Burke, recopnocido en el mundo del rap como D4vd, es protagonista de un hecho macabro y misterioso. Aunque aún no está impiutado, varias marcas le retiraron su esponsorización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La policía de Los Ángeles identificó el cuerpo descuartizado que fue encontrado en el auto Tesla abandonado del rapero D4vd (David Anthony Burke).

Según las autoridades, se trata de los restos de una adolescente de entre 14 y 15 años. Su identidad no fue revelada, ya que primero esperan notificar a su familia, informó el medio local ABC7.

La víctima fue encontrada desmembrada, envuelta en plástico y encerrada en el baúl del vehículo, que estuvo al sol durante al menos cinco días. El auto, con patente de Texas, fue abandonado y terminó en un depósito judicial, donde el fuerte olor alertó a los empleados.

Los detalles del hallazgo que estremecieron a la policía

La joven, de contextura pequeña (medía 1,57 metros y pesaba apenas 32 kilos), tenía el cabello negro y ondulado, y llevaba puesto un top, calzas negras y una pulsera amarilla, además de aros metálicos. Un tatuaje en el dedo índice derecho con la inscripción “Shhh…” fue uno de los pocos elementos identificatorios.

El estado de descomposición del cuerpo era tan avanzado que los peritos no pudieron reconstruirlo por completo ni determinar la causa de la muerte.

El vínculo con D4vd y el impacto en su carrera

El Tesla fue rastreado hasta D4vd, quien se encontraba de gira mundial cuando se produjo el hallazgo. El artista, que saltó a la fama en 2022 gracias a sus éxitos virales en TikTok y su tema “Romantic Homicide”, colaboró con la investigación y siguió con sus shows, incluso mientras la noticia sacudía a sus seguidores.

Embed - d4vd - Romantic Homicide

Sin embargo, el escándalo tuvo consecuencias inmediatas: las marcas Crocs y Hollister lo desvincularon de sus campañas apenas días después de anunciarlo como imagen de la colaboración “Dream Drop”. Las fotos promocionales que ya habían sido publicadas fueron editadas para eliminar su rostro.

Qué se sabe hasta ahora y cómo sigue la causa

La policía de Los Ángeles continúa investigando cómo llegó el cuerpo al auto y cuál fue la relación, si la hubo, entre la víctima y el cantante. Por el momento, D4vd no está imputado y mantiene su agenda de presentaciones, incluyendo su participación prevista en el festival Lollapalooza de Chicago.

El caso sigue abierto y la expectativa crece en torno a la identificación oficial de la adolescente y a los próximos pasos de la investigación.

