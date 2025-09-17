Las causas ocultas de los infartos en adultos jóvenes y su impacto en las mujeres

Un reciente estudio de Mayo Clinic reveló que más de la mitad de los infartos en mujeres menores de 65 años no están relacionados con las causas tradicionales, como la acumulación de placas en las arterias. Entre los factores menos conocidos, la disección espontánea de la arteria coronaria (DEAC) se posiciona como una de las principales responsables, especialmente en pacientes jóvenes y aparentemente sanas.

La investigación, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, analizó datos recopilados durante 15 años a través del Rochester Epidemiology Project, abarcando 1.474 casos de ataques cardíacos en personas de hasta 65 años.

Según los hallazgos, mientras que la aterosclerosis sigue siendo la causa más frecuente de infarto en general, solo representa el 47% de los casos en mujeres, frente al 75% en hombres. En cambio, condiciones no tradicionales, como la DEAC, embolias u otras complicaciones no asociadas a la obstrucción arterial, explican la mayoría de los ataques en mujeres jóvenes. De hecho, la DEAC es cerca de seis veces más común en mujeres que en hombres.

Otro hallazgo relevante indica que los infartos provocados por factores de estrés, como la anemia o infecciones, constituyen la segunda causa más común y la de mayor letalidad, con una tasa de mortalidad a cinco años del 33%. Por su parte, los ataques realmente inexplicables fueron poco frecuentes, representando menos del 3% de los casos.

Los especialistas advierten que el diagnóstico incorrecto de estas causas puede derivar en tratamientos inapropiados. “Cuando se malinterpreta la causa de un ataque cardíaco, los tratamientos convencionales pueden ser ineficaces o incluso perjudiciales”, señaló la Dra. Claire Raphael, cardióloga intervencionista y primera autora del estudio.

El Dr. Rajiv Gulati, autor senior de la investigación, enfatizó la importancia de reconsiderar cómo se evalúan los infartos en adultos jóvenes, especialmente en mujeres. “Los médicos deben prestar atención a afecciones como la DEAC y otros desencadenantes relacionados con el estrés, mientras que los pacientes deben buscar respuestas cuando algo no les parece correcto”, subrayó.

El estudio concluye que comprender la causa específica de cada infarto es clave para la recuperación y la prevención de recaídas, y abre la puerta a un enfoque más personalizado en la atención cardiovascular de mujeres jóvenes.

Principales hallazgos del estudio: