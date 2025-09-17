Se viene un sábado con feria de artesanías, música en vivo y patio de comidas en San Juan

En los jardines del Auditorio Juan Victoria se vivirá una nueva edición de la Feria Raíces este sábado, en la previa de la llegada de la primavera.

Durante el próximo sábado 20 de septiembre, los jardines del Auditorio Juan Victoria reciben la primavera con la Feria Raíces, que incluirá stands de emprendedores y artesanos, música en vivo y patio de comidas.

De 17 a 22, los visitantes podrán disfrutar del evento, que se desarrollará para celebrar la llegada de la nueva estación.

En esta edición, el encuentro ofrecerá propuestas para todos los gustos: música en vivo, sorteos, patio de comidas y una amplia variedad de productos locales elaborados por artesanos y emprendedores sanjuaninos.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, es una oportunidad para que los emprendedores muestren su arte y las familias sanjuaninas puedan disfrutar el momento de esparcimiento y, al mismo tiempo, comprar productos únicos, a precios accesibles.