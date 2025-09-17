Ley de Transporte en San Juan: analizan posponer el tratamiento del proyecto y hacerle correcciones

El secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, explicando el proyecto en las comisiones que lo analizan en la Cámara de Diputados de San Juan.

El tratamiento de la modificación a la Ley de Transporte de San Juan en la Legislatura provincial está en suspenso. Aunque estaba previsto que se votara este jueves, el vicegobernador Fabián Martín adelantó que la decisión final se tomará hoy, dependiendo de si se alcanzan los acuerdos necesarios con los distintos actores del sector. Así, la posibilidad de posponer el debate para seguir perfeccionando el texto cobra fuerza.

"Estamos viendo si reunimos el consenso para poder llevarlo adelante", afirmó Martín este miércoles en rueda de prensa, a la par que subrayó que "tampoco hay un apuro extremo en esto". Según el vicegobernador, tanto la comisión de Obras y Transporte como la de Legislación y Asuntos Constitucionales se encuentran en pleno proceso de diálogo, "escuchando a los distintos sectores que van sumando inquietudes para poder agregarle a la ley".

En el orden del día de la sesión de este jueves no figura el tratamiento, sí hay varias notas particulares ingresadas de diferentes personas y asociaciones buscando opinar sobre el asunto. Durante toda la mañana se estuvo en intensas charlas entre los bloques parlamentarios tratando de sacar el despacho de comisión, con la idea de que podría darse tratamiento sobre tablas, pero hasta el mediodía no se había logrado este consenso.

Esta apertura al diálogo es clave para el futuro de la normativa, cuyo proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo. Martín fue claro al señalar que la aprobación no está garantizada para mañana: "Es una posibilidad que la podamos tratar, no es una seguridad". La prioridad, insistió, es mejorar el proyecto antes de llevarlo al recinto. "Vuelvo a repetir, no hay ninguna urgencia en esto, en poder tal vez pulirla", destacó.

En este marco, el camino a seguir dependerá del resultado de las reuniones. "Si para mañana llegamos con consenso, la podemos tratar. Si no, podemos seguir trabajando en las comisiones con este proyecto", afirmó el vicegobernador.

taxis y remises san juan.jpg Dentro del sector de taxis y remises de San Juan hay algunas objeciones al proyecto de Ley de Transporte que busca aprobar el orreguismo.

Las claves de la nueva ley y los planteos del sector

Fabián Martín detalló que las comisiones legislativas se han reunido no solo con taxistas y remiseros, sino con transportistas en general. Los planteos recibidos, según describió, son principalmente "detalles en el fondo de la cuestión, no hay grandes modificaciones acá".

El objetivo central de la reforma es modernizar un sistema que ha sido superado por la realidad. Uno de los puntos más relevantes es que "se moderniza con el tema de las aplicaciones porque ya la gente lo ha elegido con ley o sin ley, es decir, es una realidad". Además, el proyecto busca reorganizar el sistema de remises, ya que "elimina todo tipo de intermediarios, las licencias". Para regular la actividad, la ley establece la creación de un registro y define los requisitos para operar.

Pese a los avances, "los propietarios de transporte hacen algunos planteos que están siendo analizados para poder avanzar en este tema", concluyó Martín, dejando la puerta abierta a nuevas modificaciones que permitan una ley más consensuada.

Reuniones en la Legislatura

Este martes, las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados mantuvieron una nueva reunión con el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, con el objetivo de continuar el análisis del proyecto de Ley de Modernización y Transparencia del Transporte de Personas y Cargas en la Provincia de San Juan.

El encuentro se llevó a cabo en el edificio Anexo de la Legislatura y fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones: el diputado Juan de la Cruz Córdoba (LAC) y el diputado Enzo Cornejo (Obras y Servicios Públicos). También participaron los legisladores María Rita Lascano, Mónica González, Marcela Quiroga, Marcelo Mallea, Alejandra Leonardo, Luis Rueda, Federico Rizo y Fernando Patinella.

Durante la reunión, los diputados realizaron diversas consultas al secretario Molina, retomando inquietudes y planteos surgidos en el encuentro previo, llevado a cabo el lunes.

El proyecto de ley en tratamiento busca ordenar y regular la prestación del servicio público de transporte de personas y cargas —tanto de manera individual como colectiva— dentro del territorio provincial, ya sea en forma permanente, transitoria o eventual.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), al que deberán inscribirse todos los transportistas, conductores y vehículos que operen en cualquiera de las modalidades previstas por la normativa. La ley también contempla que, para ser incluido en este registro, los vehículos deberán estar inscriptos en un Registro Automotor con jurisdicción en la provincia de San Juan.

Quedan exceptuados del alcance de esta ley los servicios de transporte interjurisdiccional de cargas que tomen carga en San Juan con destino a otra jurisdicción o al extranjero, aun cuando el servicio haya sido requerido o convenido fuera del territorio provincial.

El Registro Provincial del Transporte otorgará un Certificado de Registración, para quienes cumplan los requisitos de la presente ley y del Decreto Reglamentario. Dicho Certificado de Registración es necesario para la prestación del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades. La reglamentación fija las normas, requisitos y procedimientos de seguridad e inviolabilidad de dicha documentación. El Certificado de Registración es personal e intransferible.