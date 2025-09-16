miércoles 17 de septiembre 2025

En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Fue en la madrugada y los ladrones irrumpieron en la oficina de la administración del Colegio Parroquial Santa Bárbara, en el centro de Villa Aberastain.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.

Todo el esfuerzo de semanas por un festival que tuvo como único objetivo recaudar fondos para el colegio religioso más importante de Pocito quedó en la nada. Uno o más ladrones entraron en la madrugada de este martes al edificio y robaron los 2.300.000 pesos que docentes, padres y alumnos habían reunido para el mismo funcionamiento de la escuela.

El hecho delictivo dejó desconcertada a toda la comunidad educativa del Colegio Parroquial Santa Bárbara, cuyo frente da a la calle Vidart. El predio educativo está cerca de la Plaza Aberastain, del municipio de Pocito y la Comisaría 7ma., por esa razón causó sorpresa la osadía de los delincuentes.

Pero lo que más preocupó fue que ese dinero provenía de un festival que la comunidad educativa del nivel secundario del colegio organizó y concretó semanas atrás en el complejo Centro Cultural y Deportivo La Superiora, según comentaron vecinos. Ese evento tenía como fin recaudar fondos destinados a insumos y reparaciones en la escuela.

image

Es por eso que guardaban celosamente esos 2.300.000 pesos en un mueble de la secretaría administrativa del establecimiento. Sin embargo, toda esa plata se esfumó en la madrugada de este martes 16 de septiembre.

El robo fue descubierto en hora de la mañana. Franco Cano, uno de los encargados de la administración, llamó a los policías de la Comisaría 7ma para informarles sobre el hecho delictivo. Más tarde se hizo presente la directora, María Gladine, para radicar la denuncia,

En el caso ya tomó intervención el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que realizó una inspección del lugar. Los rastros encontrados, el o los ladrones ingresaron por una propiedad lindera que está abandonada. Saltaron una pared para entrar al predio escolar y de ahí llegaron a las oficinas. Ahí forzaron la puerta de la administración y revisaron los muebles hasta que encontraron la recaudación del festival.

Sospechan que escaparon por el mismo lugar que entraron. Como parte de las tareas investigativas están mirando las grabaciones de las cámaras de seguridad del colegio y de los alrededores para ver si individualizan a el o los delincuentes. En principio, el hecho fue calificado como robo agravado por escalamiento.

