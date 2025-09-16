Devastador robo en Caucete: una mamá volvió del hospital y encontró su casa desmantelada

La pesadilla de Melisa Gutiérrez comenzó cuando regresó a su vivienda del barrio Pie de Palo, en Caucete, después de pasar tres días en el hospital departamental acompañando a uno de sus hijos internado. Al abrir la puerta, descubrió que delincuentes habían desmantelado por completo el hogar que comparte con sus cuatro niños.

Según informó El Bastón, los malvivientes aprovecharon su ausencia para llevarse casi todo: camas, mesadas, sanitarios, muebles, ropa, zapatillas y otros objetos de valor. La mujer vive junto a tres hijas, de 8 años, 1 año y un año, y un varón de 8 años, quienes ahora quedaron prácticamente sin pertenencias.

Gutiérrez realizó la denuncia en la comisaría correspondiente, pero hasta el momento no hay detenidos ni novedades sobre los elementos robados. Ante la desesperante situación, ella y sus hijos se encuentran alojados en la casa de una amiga.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al 2644459067 para brindar ayuda.