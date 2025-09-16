martes 16 de septiembre 2025

No quedó nada

Devastador robo en Caucete: una mamá volvió del hospital y encontró su casa desmantelada

Durante tres días, Melisa Gutiérrez estuvo en el hospital acompañando a uno de sus hijos y, al regresar a su vivienda en el barrio Pie de Palo, descubrió que ladrones la habían dejado sin camas, muebles, ropa y hasta los sanitarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La pesadilla de Melisa Gutiérrez comenzó cuando regresó a su vivienda del barrio Pie de Palo, en Caucete, después de pasar tres días en el hospital departamental acompañando a uno de sus hijos internado. Al abrir la puerta, descubrió que delincuentes habían desmantelado por completo el hogar que comparte con sus cuatro niños.

por sexta vez en el ano, hubo una amenaza de bomba en san juan y evacuan en centro civico
Increíble

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico
encontraron diez pequenos cachorros en un contenedor de basura en albardon: seis estaban muertos
Imágenes sensibles

Encontraron diez pequeños cachorros en un contenedor de basura en Albardón: seis estaban muertos

Según informó El Bastón, los malvivientes aprovecharon su ausencia para llevarse casi todo: camas, mesadas, sanitarios, muebles, ropa, zapatillas y otros objetos de valor. La mujer vive junto a tres hijas, de 8 años, 1 año y un año, y un varón de 8 años, quienes ahora quedaron prácticamente sin pertenencias.

Gutiérrez realizó la denuncia en la comisaría correspondiente, pero hasta el momento no hay detenidos ni novedades sobre los elementos robados. Ante la desesperante situación, ella y sus hijos se encuentran alojados en la casa de una amiga.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al 2644459067 para brindar ayuda.

