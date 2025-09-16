Hermanos fueron notificados para cinco audiencias, pero nunca asistieron: los declararon rebeldes

La jueza Carolina Parra (imagen) declaró rebelde a dos hermanos. Es la quinta vez que faltan a una audiencia.

Este martes, Lucas Cárdenas y Jorge Esquivel debían presentarse en Tribunales por una causa en su contra. Ambos faltaron, pero lo grave de esta situación, es que no es la primera vez, sino la quinta. Ante este contexto, la jueza de Garantías Carolina Parra los declaró rebeldes y ahora rige un pedido de captura.

Estos sujetos, que serían hermanos, debían presentarse este martes a las 11:00 de la mañana ya que iban a quedar formalizados de un delito. Los dos no llegaron en ningún momento y la ayudante fiscal de UFI Genérica, Paula Amarfil solicitó la rebeldía.

No es la primera vez que faltan. En agosto faltaron a otra formalización. Es una causa de principio de año y antes de que se llegara a la instancia de formalizar un delito, había posibilidades de una solución alternativa al conflicto. A estos se les notificó en tres ocasiones para comparecer a la audiencia y no asistieron.

Ha quedado constancia que a estos sujetos se los notificó a tiempo, es más, su mamá fue la que recibió una de las notificaciones. En julio también fueron notificados (par la de agosto) y fueron los mismos imputados los que la firmaron.

Ante esta falta de compromiso, la magistrada los declaró rebeldes y ahora son intensamente buscados por la Policía de San Juan.

No trascendieron muchos detalles sobre el hecho que estas personas habrían protagonizado, dijeron que se trataría de una pelea callejera.