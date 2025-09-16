martes 16 de septiembre 2025

Accidente

Un colectivo chocó contra una rama en plena Libertador y una pasajera terminó hospitalizada

Una pasajera de 53 años sufrió politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un accidente insólito ocurrió este martes en pleno microcentro sanjuanino, cuando un colectivo de la Empresa Mayo impactó contra una rama de árbol que sobresalía hacia la calzada en la intersección de avenida Libertador y calle Mendoza, en Capital.

De acuerdo a fuentes judiciales, el interno 70 de la Línea C circulaba de este a oeste cuando la parte superior derecha de la unidad colisionó con la rama. Como consecuencia, una pasajera de 53 años golpeó su rostro contra uno de los asientos y sufrió politraumatismos. Fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias 107 y posteriormente trasladada al Hospital Rawson para una atención más completa.

El chofer del colectivo, un hombre de 43 años, resultó ileso. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 3ª, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quienes buscan determinar las circunstancias del hecho y evaluar posibles responsabilidades.

