martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes sensibles

Encontraron diez pequeños cachorros en un contenedor de basura en Albardón: seis estaban muertos

Ocurrió en el Barrio Salta. Los cachorros que sobrevivieron fueron rescatados por la pareja, quienes los trasladaron a la casa de una mujer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Albardón fue escenario de un hecho de maltrato animal que generó preocupación en el Barrio Salta. En la intersección de las calles Pizarro y La Laja, una pareja encontró dentro de un contenedor de basura una bolsa que contenía diez cachorros recién nacidos durante el último lunes, de los cuales seis ya habían fallecido.

Lee además
los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policias acusados de golpear a un conductor en angaco
En juicio

Los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policías acusados de golpear a un conductor en Angaco
devastador robo en caucete: una mama volvio del hospital y encontro su casa desmantelada
No quedó nada

Devastador robo en Caucete: una mamá volvió del hospital y encontró su casa desmantelada

Según informó Infoalbardón, los cuatro cachorros que sobrevivieron fueron rescatados por la pareja, quienes los trasladaron a la casa de una vecina que cuenta con una perra nodriza para cuidarlos. En caso de que la perra no los acepte, indicaron que buscarán otra madre nodriza.

image
image

El hallazgo generó indignación entre los vecinos y reavivó el debate sobre la protección y el cuidado de los animales en la provincia.

Hasta el momento, no han identificado a los responsables del abandono y no se registraron denuncias formales.

Temas
Seguí leyendo

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Detuvieron en Caucete a un hombre que era buscado por la Justicia Federal: manejaba borracho

La conmovedora frase del padre del sanjuanino asesinado en Chile: "Lo mataron porque era argentino"

Hermanos fueron notificados para cinco audiencias, pero nunca asistieron: los declararon rebeldes

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete

La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Motochorros atacaron a punta de pistola a un ciclista y lo dejaron a pie en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular
Eterno

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Te Puede Interesar

Los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policías acusados de golpear a un conductor en Angaco
En juicio

Los peritos, en el centro de la escena del juicio contra los policías acusados de golpear a un conductor en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?
Consejo de la Magistratura

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?

Team Lauty, el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande
Nueva apuesta

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico
Increíble

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar
Solidaridad

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar