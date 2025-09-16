Encontraron diez pequeños cachorros en un contenedor de basura en Albardón: seis estaban muertos

Albardón fue escenario de un hecho de maltrato animal que generó preocupación en el Barrio Salta. En la intersección de las calles Pizarro y La Laja, una pareja encontró dentro de un contenedor de basura una bolsa que contenía diez cachorros recién nacidos durante el último lunes, de los cuales seis ya habían fallecido.
Según informó Infoalbardón, los cuatro cachorros que sobrevivieron fueron rescatados por la pareja, quienes los trasladaron a la casa de una vecina que cuenta con una perra nodriza para cuidarlos. En caso de que la perra no los acepte, indicaron que buscarán otra madre nodriza.
El hallazgo generó indignación entre los vecinos y reavivó el debate sobre la protección y el cuidado de los animales en la provincia.
Hasta el momento, no han identificado a los responsables del abandono y no se registraron denuncias formales.