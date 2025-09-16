martes 16 de septiembre 2025

Comisaría 9°

Detuvieron en Caucete a un hombre que era buscado por la Justicia Federal: manejaba borracho

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el domingo en el puesto de control forestal. Durante la inspección, los agentes identificaron a un ciudadano de apellido Nievas y le practicaron un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Un procedimiento vehicular de rutina en Caucete terminó con la aprehensión de un hombre durante los últimos días. Según se conoció, el sujeto tenía pedido de captura de la Justicia Federal.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el domingo en el puesto de control forestal, donde personal de Tránsito realizaba controles en la báscula del lugar.

Durante la inspección, los agentes identificaron a un ciudadano de apellido Nievas y le practicaron un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

De inmediato, fue trasladado a la Comisaría 9ª para cumplir con las actuaciones de rigor. Sin embargo, al verificar sus antecedentes, los efectivos hallaron que el sujeto tenía vigente un pedido de captura con detención directa solicitado por un Juzgado Federal.

