Atraparon a "El Bebe Guzmán", un peligroso delincuente que era buscado en San Juan

Un peligroso delincuente apodado “El Bebe Guzmán” fue detenido en las últimas horas por personal de la Brigada de Investigaciones Este, mientras se encontraba en una zona comercial del departamento Caucete. El individuo tenía una orden de detención vigente y era intensamente buscado desde el año pasado por un hecho de daño agravado.

Según informaron desde la Policía de San Juan, la detención se produjo durante tareas investigativas de rutina realizadas por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Este D-5. Fue en ese contexto que lograron identificar al sospechoso, quien se desplazaba a pie por un área comercial de la localidad.

El individuo era buscado por la Justicia por el delito de daño agravado, cometido el año pasado, y tenía una orden de detención pendiente.

Al ser interceptado, se procedió a la verificación de sus antecedentes y se confirmó que se trataba de “El Bebe Guzmán”, ampliamente conocido en el ambiente delictivo de la zona. De inmediato fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, a los fines procesales correspondientes.