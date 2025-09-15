El dólar blue alcanzó los $1.500 en San Juan, en un lunes con aumentos

El dólar blue arrancó la semana con una nueva suba y cotiza este lunes a $1.400 para la compra y $1.500 para la venta en San Juan . Con este valor, la divisa alcanza su máximo desde la liberación del cepo en abril y supera el techo de la banda cambiaria, fijado en $1.471,71.

El dólar oficial cotizó a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. En los últimos siete días, el billete acumuló un incremento de $85 , impulsado por la inestabilidad tras la derrota electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Ahora, con la nueva disparada, el Banco Central queda obligado a intervenir en el mercado con ventas de divisas para contener la cotización dentro de la zona establecida.

Mientras tanto, en el sector minorista los bancos ofrecen la divisa a valores que oscilan entre $1.420 y $1.470, aunque el dato llamativo es que el dólar blue se mantiene como la opción más barata: $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

La tensión cambiaria se produce luego de que el Gobierno aplicara nuevas restricciones a las operaciones de los agentes de bolsa, una medida que en la práctica representa un regreso parcial al cepo cambiario.

Con este escenario, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo se reduce, pero la presión sobre el mercado cambiario vuelve a encender alertas tanto en el sector financiero como en el político.

FUENTE: Radio Rivadavia