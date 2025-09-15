Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

Una importantísima compañía de gaseosas de alcance mundial está sumando personal en Cuyo, y San Juan figura como la provincia donde hay vacantes, por lo que están recibiendo curriculums de interesados. Sin duda, es una excelente oportunidad si estás buscando trabajo o cambiar de aire.

Se trata de The Coca-Cola Company , que en su página https://cocacolaandina.hiringroom.com/jobs actualiza con frecuencia las ofertas laborales que hay vacantes en esta zona geográfica. De esta manera, los interesados en sumarse al equipo de la etiqueta roja pueden conocer los puestos que se está ofreciendo, como también los requisitos.

En el caso puntual de San Juan, los cargos vacantes son Operario de Depósito para la zona del Gran San Juan. Las tareas principales son:

Armado de cargas

Movimiento de producto terminado (tanto entrada como salida)

Clasificación en envases

Control de recepción y despacho de materiales.

Manejo de Autoelevadores (preferentemente)

Para aspirar a este puesto, se necesita contar con el secundario completo y disponibilidad horario full time, ya que los turnos son rotativos, y que cuente con habilitación para el manejo de autolelevadores, aunque no es excluyente este último punto.

El otro cargo para el que buscan trabajadores es Promotor de ventas. Las tareas principales son:

Comercializar todos los productos de la compañía trabajando por objetivos

Accionar la estrategia de marketing de la empresa en los puntos de venta

Mantener las condiciones de calidad de los productos

Los requisitos para este trabajo es contar con secundario completo, tener movilidad propia, disponibilidad full time y experiencia previa en comercialización de productos.