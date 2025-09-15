La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000

Marilina de la Fuente zafó. La dueña de Garder condenada a 3 años de prisión efectiva en la causa de estafa en perjuicio de la Obra Social Provincia (OSP) , este lunes se presentó en el otro legajo que estaba en la mira. Llegó a un acuerdo con la víctima y se comprometió a pagarle una suma de dinero. Cabe destacar que, si tal pago se confirma, el delito penal que recae sobre ella se extinguirá.

De la Fuente, el 18 de junio último quedó imputada el delito de lesiones leves por un choque que protagonizó en Rawson. El siniestro fue calle Comandante Cabot, el 24 de febrero de este año. Ese día el motociclista Hugo Alberto Pérez -a bordo de una moto- y Marilina de la Fuente, a bordo de su camioneta, chocaron.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 10.16.20 De izquierda a derecha: la víctima Hugo Alberto Pérez, Eduardo Guzmán -pareja de De la Fuente-, el abogado Benjamín Balmaceda y la acusada Marilina de La Fuente.

De La Fuente circulaba en su camioneta por calle Comandante Cabot de Este a Oeste y en una esquina intentó doblar hacia la izquierda e impactó contra el motociclista (Pérez) que circulaba por la misma vía pero en el sentido contrario, es decir de Oeste a Este. Como resultado, el motorista terminó con cortes. un esguince en su pie derecho y traumatismo en su mano.

El caso se formalizó y durante el proceso de investigación se llegó a un acuerdo entre las partes. La víctima estuvo presente en la audiencia y prestó conformidad, expresando que quería que terminara esta causa.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 10.16.20 (1) El fiscal Adrián Riveros.

Los términos fueron presentados por el fiscal Adrián Riveros y los mismos eran que De la Fuente se comprometía a pagar $500.000 en una cuota antes del 25 de septiembre. La jueza de Garantías Carolina Parra se aseguró que todas las partes estaban de acuerdo -principalmente el motociclista lesionado- y lo homologó.

Con esta solución al conflicto, Marilina de la Fuente se salva de que la causa no vaya a juicio y subsiguientemente no recaiga una condena (o absolución) sobre ella. Con este contexto, la única causa penal que tiene ahora es la de estafa donde ya fue condenada a 3 años de prisión efectiva. La sentencia no está firme y en este momento está siendo estudiada por un Tribunal de Impugnación.