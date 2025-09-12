viernes 12 de septiembre 2025

Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana

Finaliza la semana luego del cimbronazo de las elecciones en Buenos Aires y su efecto en la economía. El dólar y sus cotizaciones, según donde se compra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar.png

Pasaron varios días desde las elecciones en Buenos Aires, la derrota sobre La Libertad Avanza y su efecto inmediato en la economía. En medio, el dólar comenzó a subir quedando a nada del techo de la banda cambiaria. finalizando la semana hábil, así está cotizando la moneda estadounidense en San Juan.

Conforme señala el portal DolarSanJuan.com, la divisa se está comercializando en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta. Los valores son los mismos que se manejaban durante la tarde de este jueves, por lo que no ha registrado variaciones. Por su parte el blue en la city porteña cotiza en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

image

Por su parte el dólar MEP, también conocido como dólar financiero, está cotizando $1.441,85 para la compra y $1.445,41 para la venta.

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.395 / compra $1.445
  • Banco Supervielle - venta $1.403 / compra $1.453
  • Banco BBVA - venta $1.395 / compra $1.445
  • Banco Columbia - venta $1.420 / compra $1.455
  • Banco Santander - venta $1.395 / compra $1.445
  • Banco ICBC - venta $1.375 / compra $1.442
  • Banco Galicia - venta $1.395 / compra $1.445
  • Banco Macro - venta $1.395 / compra $1.455
  • Banco de San Juan - venta $1.400 / compra $1.450

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

