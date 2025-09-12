viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más un súper bono

Una jugosa actualización salarial de un gremio llevará a los trabajadores sanjuaninos a ganar más $1.900.000

El ajuste salarial corresponde a la cláusula de actualización automática que tiene el sector. Además de la actualización salarial, se ajustó el monto de un bono que supera el millón y medio de pesos.

Por Mariela Pérez
sueldo dinero.png

Luego de conocerse el dato de la inflación correspondiente a agosto, desde la Asociación La Bancaria comunicaron los nuevos valores salariales tras la actualización automática que tiene el sector, acordada en paritarias. De esta manera, un trabajador inicial que comiencen a prestar tareas en cualquier entidad bancaria del país y de San Juan cobrará $1.930.971,08.

Lee además
En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?
aumento la auh: de cuanto sera el monto a partir de octubre
Importante

Aumentó la AUH: de cuánto será el monto a partir de octubre

Desde el gremio emitieron un comunicado informando la nueva actualización salarial de agosto. El salario inicial quedó en $1.876.720,94, mientras que la Participación Ganancias (ROE) es de $54.250,14.

“Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y ni convencionales, acumulando en estos ocho meses del año un 19,5%, sobre los salarios de diciembre 2024”, detallaron desde el sindicato en el comunicado.

Por su parte informaron que el retroactivo se abonará con los salarios de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/La_Bancaria/status/1966221839937782123&partner=&hide_thread=false

Un detalle no menor es que el próximo 6 de noviembre es el Día del Bancario, y como sucede todos los años, los trabajadores del sector reciben un bono para esa fecha. En esta oportunidad, el monto mínimo del bono quedó en $1.673.031,80. El valor queda sujeto a futuras actualizaciones, por lo que podría ser mayor.

El acuerdo que permitió esta forma de actualización se firmó entre La Bancaria, la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), alcanzando a todos los trabajadores de entidades bancarias del país.

Temas
Seguí leyendo

Cierra la semana y el dólar blue en San Juan se comercializa en $1.450

Los cambios que se vienen en la zona del Parque de Mayo: torres súper top y dos factores que traccionan

Luego de la leve baja registrada este miércoles, sube el dólar en San Juan

¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Las nuevas medidas de los bancos y su impacto en San Juan

No hubo bajas de precios en alimentos en agosto, el llamativo dato que arroja un informe sanjuanino

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Te Puede Interesar

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!
Gran noticia

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!