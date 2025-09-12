Una jugosa actualización salarial de un gremio llevará a los trabajadores sanjuaninos a ganar más $1.900.000

Luego de conocerse el dato de la inflación correspondiente a agosto, desde la Asociación La Bancaria comunicaron los nuevos valores salariales tras la actualización automática que tiene el sector, acordada en paritarias. De esta manera, un trabajador inicial que comiencen a prestar tareas en cualquier entidad bancaria del país y de San Juan cobrará $1.930.971,08.

Desde el gremio emitieron un comunicado informando la nueva actualización salarial de agosto. El salario inicial quedó en $1.876.720,94, mientras que la Participación Ganancias (ROE) es de $54.250,14.

“Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y ni convencionales, acumulando en estos ocho meses del año un 19,5%, sobre los salarios de diciembre 2024”, detallaron desde el sindicato en el comunicado.

Por su parte informaron que el retroactivo se abonará con los salarios de septiembre.

Un detalle no menor es que el próximo 6 de noviembre es el Día del Bancario, y como sucede todos los años, los trabajadores del sector reciben un bono para esa fecha. En esta oportunidad, el monto mínimo del bono quedó en $1.673.031,80. El valor queda sujeto a futuras actualizaciones, por lo que podría ser mayor.

El acuerdo que permitió esta forma de actualización se firmó entre La Bancaria, la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), alcanzando a todos los trabajadores de entidades bancarias del país.