Los cambios que se vienen en la zona del Parque de Mayo: torres súper top y dos factores que traccionan

Esquina de San Luis y España, que albergará a otra torre de departamentos.

La esquina de Las Heras y 25 de Mayo, frente al Inca Huasi, dará lugar a un complejo de torres.

Vista de las torres que se proyectan construir en la esquina de Las Heras y 25 de Mayo, en el entorno del Parque de Mayo.

El paisaje urbano alrededor del Parque de Mayo , el principal pulmón verde de la ciudad de San Juan, promete cambiar de manera significativa en el futuro con la construcción de modernos complejos de torres residenciales y comerciales que se proyectan en la zona.

Dos de los proyectos más importantes se levantarán en esquinas estratégicas frente al parque de la ciudad. El primero ocupará el terreno donde funcionaba la tradicional pescadería “El Vasco” que esta siendo demolida actualmente, frente a la plaza España.

Allí en San Luis y España, una famosa empresa desarrolladora inmobiliaria planea levantar una torre que tendrá planta baja y ocho pisos, con 56 departamentos y siete locales comerciales.

image El edificio que se proyecta en la esquina donde estaba la pescadería El Vasco.

El segundo emprendimiento será aún más ambicioso: en la esquina de Las Heras y 25 de Mayo, frente al legendario club de básquet Inca Huasi. Allí se les dirá adiós a unas cuantas casas para levantar un complejo conformado por dos torres, con 83 departamentos y 23 locales comerciales en la planta baja.

image Las dos torres que se proyectan frente al club Inca Huasi.

Ambos edificios contarán con cocheras y espacios de uso común como SUM con parrilleros, además de terminaciones modernas, doble vidrio en aberturas y losas radiantes.

Todos estos desarrollos son con inversión “en pozo”, y una vez que arranque la construcción se estima que tardaran entre 30 a 36 meses en tomar forma.

image En esta esquina de Las Heras y 25 de Mayo se proyectan las nuevas torres.

Un polo en expansión

Estos desarrollos se suman a otros edificio en altura que ya están en marcha en los alrededores del Parque de Mayo, reforzando una tendencia de densificación urbana y modernización que está cambiando la fisonomía del área.

Por ejemplo, frente al estadio Aldo Cantoni, también en el parque, ya se construyó una torre y ahora se viene otro en la esquina, lo que “colabora" con esta transformación del área. Esta expansión refuerza la idea de un cambio urbanístico significativo y positivo alrededor del parque.

Qué hay detrás del boom inmobiliario

Este auge que se experimenta en la zona del parque se debe a una confluencia de dos factores de crecimiento: el poblacional y el productivo.

Por un lado, el crecimiento demográfico y las necesidades habitacionales, como las de matrimonios mayores que buscan departamentos más cómodos y seguros, son una constante.

Pero, además, en el sector desarrollador hablan de que un motor crucial que es la demanda que va a generar la minería, y la necesidad de alojar a profesionales y trabajadores vinculados al sector que promete sostener la actividad económica de la provincia durante las próximas décadas.

Se estima que, a partir de 2026, el sector minero comenzará a generar un fuerte crecimiento de población y de necesidades habitacionales, con un pico de actividad proyectado para 2029-2030.

Aunque actualmente los “ruidos” por la política y la economía nacional y las tasas de interés pueden influir en el humor de la gente y la decisión de inversión, los especialistas del sector sostienen que es un momento favorable para apostar a proyectos inmobiliarios en San Juan.

“La expectativa es que, con la llegada de nuevos flujos de profesionales y familias vinculadas a la minería, las propiedades con servicios completos y buena ubicación incrementen notablemente su valor”, dijo un conocido empresario constructor.

Aprovechando ese escenario, el entorno del Parque de Mayo se perfila como uno de los puntos neurálgicos del crecimiento urbano de San Juan, donde la construcción de nuevos edificios residenciales y comerciales marca el inicio de una etapa de modernización de la zona.