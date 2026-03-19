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Filmaron a un grupo de adolescentes arriba de los juegos del Parque de Mayo, ¿haciendo daño?

Quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. Los jóvenes, que aparentarían superar la edad permitida para usar los juegos infantiles, fueron captados en el Parque de Mayo mientras los utilizaban de forma indebida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante los últimos días, un episodio que generó preocupación e indignación quedó registrado en video en el Parque de Mayo. Un grupo de adolescentes fue captado mientras utilizaba de manera indebida los juegos infantiles del lugar.

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Según se observa en las imágenes difundidas en redes sociales, los jóvenes estaban trepados sobre un tobogán y otras estructuras, en sectores que no estarían habilitados para ese tipo de uso. De acuerdo a comentarios de usuarios, los involucrados aparentarían superar la edad permitida para utilizar estos juegos, que es de hasta 12 años.

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Si bien no se confirmó que hayan provocado daños, la secuencia despertó malestar por la posibilidad de que el accionar pudiera afectar las instalaciones o generar situaciones de riesgo.

Tras permanecer algunos minutos en el lugar, los adolescentes se retiraron sin que se registraran incidentes mayores.

El antecedente, hace un año

Como antecedente, en febrero del año pasado uno de los juegos principales del mismo sector del Parque de Mayo había sido vandalizado a sólo una semana de su inauguración. Se trataba del tobogán central, que debió ser cercado con cintas de “peligro” y posteriormente reparado antes de volver a habilitarse. Pese a la presencia de seguridad permanente y patrullajes, desde entonces persisten las preocupaciones por el uso indebido y el cuidado de estos espacios públicos.

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