Luego de la leve baja registrada este miércoles, sube el dólar en San Juan

Todo parecería indicar que el escenario que se vivió el lunes en el aspecto económico comienza a estabilizarse de cierta manera. Al menos así lo refleja la cotización del dólar , que luego de estar a nada de perforar el techo de la banda cambiaria la divisa comenzó a bajar su valor y las variaciones que registra son leves.

Por estas horas en la city porteña el dólar blue cotiza en las cuevas y casas de cambio a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Por su parte, en la provincia, conforme indica el portal DolarSanJuan.com, la moneda estadounidense cotiza $1.350 para la compra y $1.450 para la venta , registrando un alza de $20 en comparación al cierre del miércoles.

Por su parte el dólar MEP, también conocido como dólar financiero, está cotizando a $1.437,53 para la compra y $1.437,98 para la venta.

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.390 / compra $1.440

Banco Supervielle - venta $1.399 / compra $1.449

Banco BBVA - venta $1.385 / compra $1.435

Banco Columbia - venta $1.418 / compra $1.453

Banco Santander - venta $1.390 / compra $1.440

Banco ICBC - venta $1.375 / compra $1.442

Banco Galicia - venta $1.385 / compra $1.435

Banco Macro - venta $1.385 / compra $1.445

Banco de San Juan - venta $1.400 / compra $1.450

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)