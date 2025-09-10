miércoles 10 de septiembre 2025

Mercado cambiario

El dólar cayó $10 en San Juan y cerró su cotización en $1.430

Hubo efecto dominó en la provincia, luego de la baja en la city porteña. La cotización banco por banco, para tener en cuenta.

Por Mariela Pérez
dolar blue.jpg

Luego del incremento del dólar sucedido el lunes, donde estuvo a nada de llegar al techo y obligar al Gobierno nacional a intervenir para controlar el precio, todo indica que la cotización comienza a establecerse. Al menos así lo reflejan los valores actuales.

En la city porteña el dólar blue se está comercializando por estas horas a $1.365 para la compra y $1.385 para la venta. Mientras tanto, en San Juan, la cotización cayó $10, siendo de $1.330 para la compra y de $1.430 para la venta, conforme señala el portal DolarSanJuan.com.

image

Un detalle no menor es que son los mismos valores que se manejaban durante la siesta de este martes, lo que indica que no hubo variaciones en la divisa, al menos en la provincia.

En el caso del dólar MEP, el mismo está cotizando a $1.420,62 para la compra y a $1.421,07 para la venta.

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco Supervielle - venta $1.392 / compra $1.442
  • Banco BBVA - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Columbia - venta $1.405 / compra $1.440
  • Banco Santander - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco ICBC - venta $1.370 / compra $1.437
  • Banco Galicia - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Macro - venta $1.385 / compra $1.445
  • Banco de San Juan - venta $1.390 / compra $1.435

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

