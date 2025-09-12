Cierra la semana y el dólar blue en San Juan se comercializa en $1.450

Pasaron varios días desde las elecciones en Buenos Aires, la derrota sobre La Libertad Avanza y su efecto inmediato en la economía. En medio, el dólar comenzó a subir quedando a nada del techo de la banda cambiaria. finalizando la semana hábil, así está cotizando la moneda estadounidense en San Juan.

Mercado cambiario El dólar cayó $10 en San Juan y cerró su cotización en $1.430

Mercado cambiario Luego de la leve baja registrada este miércoles, sube el dólar en San Juan

Conforme señala el portal DolarSanJuan.com, la divisa se está comercializando en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta . Los valores son los mismos que se manejaban durante la tarde de este jueves, por lo que no ha registrado variaciones. Por su parte el blue en la city porteña cotiza en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

image

Por su parte el dólar MEP, también conocido como dólar financiero, está cotizando $1.441,85 para la compra y $1.445,41 para la venta.

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.395 / compra $1.445

Banco Supervielle - venta $1.403 / compra $1.453

Banco BBVA - venta $1.395 / compra $1.445

Banco Columbia - venta $1.420 / compra $1.455

Banco Santander - venta $1.395 / compra $1.445

Banco ICBC - venta $1.375 / compra $1.442

Banco Galicia - venta $1.395 / compra $1.445

Banco Macro - venta $1.395 / compra $1.455

Banco de San Juan - venta $1.400 / compra $1.450

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)