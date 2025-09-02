martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Llamativa reacción

Volantazo del Gobierno: comunicó que intervendrá directamente en el precio del dólar

Después de evitarlo y buscar diferentes maneras indirectas de contener la divisa, el ministerio de Economía blanqueó que saldrán a operar en el mercado de cambios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno anunció que finalmente intervendrá en el precio del dólar.

El Gobierno anunció que finalmente intervendrá en el precio del dólar.

Para sorpresa del mercado, el Gobierno informó que saldrá a intervenir de manera directa sobre el dólar.

Lee además
Manuel Adorni, vocero del Gobierno, junto a Karina Milei.
Nuevo capítulo

El Gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" por la filtración de los audios de Karina Milei
El calendario de fines de semana largo fue modificado por el Gobierno.
A mirar el calendario

Tras la confirmación del nuevo regimen, el Gobierno anunció cuándo será el próximo fin de semana largo

Así lo anunció "oficialmente" Pablo Quirno, secretario de Finanzas y mano derecha del ministro Luis Caputo en Economía, en la red social X: "El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

En otras palabras intervendrá (seguramente vendiendo parte de los dólares de sus depósitos y no a través del Banco Central, como solía suceder en el pasado), para contener el dólar en la semana previa a las elecciones clave en la provincia de Buenos Aires.

Desde Economía, ahora, aseguran que el Fondo Monetario está avisado de la decisión y "está ok con el anuncio".

El lunes el dólar minorista llegó a cotizar a $ 1.390, aunque cerró a $ 1.385. Aun así, dio un salto de 25 pesos en el día y marcó un nuevo récord nominal. Así el gobierno llegó al temido test de las elecciones bonaerenses con el dólar más cerca del techo de la banda (que hoy está en $ 1.467) que del piso al que decía que lo llevaría ($ 953).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1962875574231167249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962875574231167249%7Ctwgr%5E27605d286e659dc3fef86cc44722a649d42ed213%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Feconomia%2Fvolantazo-gobierno-anuncia-intervendra-directamente-precio-dolar_0_eY8FmLwAkS.html&partner=&hide_thread=false

Hace tres días, Quirno había salido a desmentir versiones de que el Gobierno estaba usando los dólares del Fondo Monetario Internacional para controlar al dólar. En el mercado, entre analistas y operadores, circulaba la versión de que el Tesoro estaba vendiendo dólares dentro de la banda de flotación.

El financista Christian Buteler había escrito: “De ser cierto, no sería la primera vez que Caputo utiliza los dólares del FMI para contener el precio del dólar. Ese había sido el motivo por el cual el organismo pidió su remoción cuando era Presidente del BCRA en el 2018”.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

La confianza en el Gobierno de Javier Milei bajó 13,6% y llegó a su nivel más bajo desde su asunción

El gobierno de Milei denunció "utilización política" por las presuntas coimas en ANDIS, pero no descartan la veracidad de los audios

En motos 0Km, San Juan pisa el acelerador en ventas mientras el país frena

Comenzó septiembre y hubo hasta un 20% de suba en los precios de los combustibles en San Juan

Cuándo vence el largo acuerdo que favorece a mineras para poder contratar chilenos en San Juan y qué debería pasar para que se caiga

Aumentan los autos: ¿Qué OKM ajustarán sus precios?

El dólar tocó un nuevo máximo desde la salida del cepo

De las aulas a la copa: la Universidad Católica de Cuyo lanzó su primer vino Buenaventura y promete más

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Josemaría junto a Filo del Sol han conformado el proyecto de cobre Vicuña. Ambos, por separado, cuentan con protocolos binacionales mineros. 
Tratado binacional minero

Cuándo vence el largo acuerdo que favorece a mineras para poder contratar chilenos en San Juan y qué debería pasar para que se caiga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000
¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Te Puede Interesar

San Juan rompe la tendencia nacional y lidera en venta de motos 0KM. 
Datos de agosto

En motos 0Km, San Juan pisa el acelerador en ventas mientras el país frena

Por Elizabeth Pérez
El algarrobo que marcó la historia de todo un pueblo y del club video
Pasiones del interior

El algarrobo que marcó la historia de todo un pueblo y del club

Probation para el médico acusado de mentiroso: $3.000.000 y tareas comunitarias en salud
Judiciales

Probation para el médico acusado de mentiroso: $3.000.000 y tareas comunitarias en salud

Comenzó septiembre y hubo hasta un 20% de suba en los precios de los combustibles en San Juan
Golpazo al bolsillo

Comenzó septiembre y hubo hasta un 20% de suba en los precios de los combustibles en San Juan

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna