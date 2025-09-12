Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Novedades sobre Esteban Yuvero , el ingeniero sanjuanino de 32 años que permaneció desaparecido durante casi dos días . Tras la aparición del joven que fue intensamente buscado, el entorno del profesional brindó detalles sobre el estado de salud durante este viernes.

Impactante El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Familiares confirmaron a Tiempo de San Juan que el joven se encuentra internado en un hospital mendocino, donde aseguraron que recibe buena atención y está fuera de peligro. “Él se encuentra bien y lo están tratando muy bien en el hospital”, manifestaron desde el entorno de Yuvero.

La noticia llega después de que, el jueves, se conociera que Yuvero había sido hallado con vida en el Gran Mendoza. En un principio se había informado que su aparición había ocurrido en San Rafael, pero luego se precisó que el encuentro se produjo en otra zona de la provincia vecina.

El hallazgo se dio gracias a un sanjuanino que lo reconoció de inmediato al verlo a bordo de su auto, gracias a las imágenes difundidas durante el operativo de búsqueda. Según su relato, circulaba junto a su hijo cuando divisó al ingeniero en un acceso vial. Intentó hablarle, le comentó que toda la provincia lo buscaba, pero Yuvero reaccionó con indiferencia y siguió su camino.

Ante esa actitud, el testigo decidió seguirlo en su vehículo y alertar al 911. Poco después, efectivos policiales lograron interceptarlo y ponerlo bajo resguardo. En ese momento, el profesional parecía encontrarse en buen estado físico, aunque su comportamiento resultaba evasivo.

La desaparición había sido denunciada el martes por la noche, cuando su familia perdió contacto con él. Desde entonces, se activó un amplio operativo que incluyó la revisión de cámaras de seguridad. Una de ellas lo captó cruzando el control de San Carlos, en Mendoza, el miércoles a media mañana, dato que orientó la búsqueda hacia esa provincia.