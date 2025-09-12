Quién es el famoso futbolista con el que vieron paseando a Evangelina Anderson por un shopping

Entre viajes, paseos y llamativos rituales de bienestar, Evangelina Anderson atraviesa una nueva etapa tras su separación de Martín Demichelis. Lejos de mostrarse afligida, la influencer eligió enfocarse en el disfrute cotidiano y en el impulso de su carrera profesional. En medio de esta etapa, comenzaron a circular versiones que la vinculan sentimentalmente con un futbolista.

El tema salió a la luz en LAM (América) , donde aseguraron que la modelo —y futura participante de MasterChef Celebrity — fue vista en un shopping en compañía de un jugador extranjero. Pepe Ochoa, panelista del programa, relató:

Quién es el jugador con el que fue visto Evangelina Anderson

“Es raro que a Evangelina casi nunca la encuentren en público, y justo aparece en un centro comercial muy cariñosa con esta persona. Es un jugador conocido, aunque no argentino”.

El periodista agregó más detalles de aquel paseo: “Estuvieron entre tres y cuatro horas recorriendo el lugar, se los vio de la mano, compartieron mimos y finalmente se fueron juntos en una Jeep colorada. Hace un tiempo yo tenía el dato de que ella empezó a seguirlo en redes y daba likes, y él tiene un tatuaje muy característico. Todo encaja”.

Juli Argenta, otra de las panelistas, sumó un dato clave: “Lo llamativo es que esto ocurre en México, justo donde ella se había mudado con Demichelis”. Ochoa complementó su testimonio asegurando que habló con periodistas mexicanos: “Hubo rumores sobre ellos en ese país, aunque nunca se confirmaron. Me sorprende que ahora se muestren en público, después de tantos años de un perfil bajo”.

Finalmente, Argenta reveló la identidad del futbolista: se trata de Juanjo Purata, defensor mexicano de Tigres, de 27 años, convocado en ocasiones por la Selección de su país. Además, recordó que la separación entre Anderson y Demichelis habría ocurrido mucho antes de lo anunciado: “Majo Martino confirmó que llevaban un año distanciados, aunque recién lo hicieron público hace poco. Tiene sentido que ahora ambos aparezcan más libres”.

Mientras tanto, Evangelina eligió compartir en redes sociales cómo vive sus primeras vacaciones de soltera. Acompañada de su madre y sus hermanas, mostró parte de su estadía en México, entre días de relax junto a la piscina y recorridos por mercados típicos.

En su cuenta de Instagram se la pudo ver practicando crioterapia en una pileta de agua helada, luciendo un traje de baño rojo y disfrutando de la experiencia. “Baño de hielo, inmersión en agua fría o crioterapia... como quieran llamarle”, escribió.

Pero no todo fue descanso: también recorrió locales de artesanías, donde posó con un vestido metálico plateado y un sombrero mexicano violeta, sosteniendo maracas rosas frente a un colorido fondo de textiles y sombreros típicos. Un viaje en el que se mezclan el lujo, la cultura y una nueva etapa personal.