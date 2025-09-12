viernes 12 de septiembre 2025

Delitos Especiales

Impactante video de un choque entre un auto y una camioneta en Capital

En uno de los vehículos iba una mujer junto a sus tres hijos de 9, 13 y 15 años. La madre y su hijo más chico terminaron hospitalizados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-12 at 07.44.41

En la tarde de este jueves se produjo un fuerte choque en la esquina de Corrientes y Soler en Capital. Los vehículos protagonistas fueron un auto y una camioneta. En el rodado más grande iba una madre con sus tres hijos de 9, 13 y 15 años.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 07.44.41 (1)

El siniestro ocurrió a las 17:30 horas. El Renault Sandero conducido por José Lund (59) circulaba por Soler de Sur a Norte y al llegar al cruce con Corrientes colisionó con una Renault Duster que iba por Corriente de Este a Oeste. Este último rodado era conducido por Lorena Leiva (40) y lo acompañaban sus tres hijos de 9, 13 y 15 años.

Desde la Justicia informaron que la conductora de la Renault Duster y su hijo de 9 años terminaron heridos, con lesiones leves, y por precaución fueron atendidos en el lugar por personal de Emergencias.

El siniestro quedó grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda. Información clave para determinar la responsabilidad de cada conductor. Mirá el video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En la tarde de este jueves se produjo un fuerte choque en la esquina de Corrientes y Soler en Capital. Los vehículos protagonistas fueron dos camionetas. En una de ellas iba una madre con sus tres hijos. El siniestro ocurrió a las 17:30 horas. El Renault Sandero conducido por José Lund (59) circulaba por Soler de Sur a Norte y al llegar al cruce con Corrientes colisionó con una Renault Duster que iba por Corriente de Este a Oeste. Este último rodado era conducido por Lorena Leiva (40) y lo acompañaban sus tres hijos de 9, 13 y 15 años. Más info en @tiempodesanjuan #siniestrovial #sanjuan #tiempodesanjuan"
