miércoles 3 de septiembre 2025

Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

El siniestro vial tuvo como protagonista a una camioneta Toyota Corolla Cross en la intersección de 9 de Julio y Urquiza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-02 at 10.27.43 PM

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de calles 9 de Julio y Urquiza durante la noche del martes, en el que estuvo involucrada una camioneta Toyota Corolla Cross.

Según los primeros informes, el impacto dejó a una persona tirada en el pavimento, quien recibió asistencia en el lugar.

image

El personal de la Comisaría 28 se encuentra trabajando en el sitio del siniestro, realizando las pericias de rigor y ordenando el tránsito mientras se esclarecen las causas del hecho.

