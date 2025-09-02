Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de calles 9 de Julio y Urquiza durante la noche del martes, en el que estuvo involucrada una camioneta Toyota Corolla Cross.

Según los primeros informes, el impacto dejó a una persona tirada en el pavimento, quien recibió asistencia en el lugar.

image El personal de la Comisaría 28 se encuentra trabajando en el sitio del siniestro, realizando las pericias de rigor y ordenando el tránsito mientras se esclarecen las causas del hecho.

