martes 9 de septiembre 2025

En Rawson

Una motociclista impactó contra un auto y terminó en el hospital

El siniestro vial se produjo en la intersección de calles Las Vicentinas y Orzali. La conductora del vehículo de menor porte se llevó la peor parte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un choque ocurrido en una esquina de Rawson dejó a una mujer hospitalizada.

Durante la tarde de este lunes, una mujer que circulaba en motocicleta por una zona del departamento Rawson protagonizó un choque con un automóvil, en circunstancias que aún son materia de investigación. A raíz del fuerte impacto, la motociclista debió ser asistida en el lugar y luego trasladada al hospital.

image

Según informaron desde la Policía Comunal de Rawson, el siniestro se produjo alrededor de las 19:45 en la intersección de las calles Las Vicentinas y Monseñor Orzali. En ese lugar, por razones que se intentan esclarecer, colisionaron una moto Zanella 125, conducida por Leticia Torrez, de 42 años, y un Fiat Cronos manejado por María Gabriela Páez, de 51 años.

image

Tras el choque, se hizo presente una ambulancia que trasladó a la conductora del rodado menor, quien presentaba aparentemente un esguince en una de sus piernas.

En el lugar del hecho intervino personal de la Comisaría 6ª de Rawson, a cargo del subinspector Adrián Riveros. También actuó el cabo 1º Ernesto Heredia, de la Comunal 10. Por su parte, el Ayudante Fiscal en turno, Dr. Oscar Oropel, dispuso que la causa quedara en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo del Dr. Maximiliano Gerarduzzi.

