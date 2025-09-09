Se conoció de qué murió el casero atrapado en el baño de su casa en Santa Lucía

José Luis Domínguez, un casero de 61 años que trabajaba en una finca situada en Avenida Benavídez en Santa Lucía, falleció tras quedar atrapado en el baño de su vivienda, afectada por un incendio. Aunque inicialmente se sospechó que las quemaduras pudieran haber sido la causa del deceso, la novedad de este caso radica en que la muerte fue provocada por asfixia por inhalación de monóxido de carbono , según confirmaron fuentes judiciales.

La vivienda sufrió un incendio, aparentemente originado por un cortocircuito en la cocina, donde varios aparatos eléctricos estaban conectados al mismo tiempo. El fuego no se propagó ampliamente, pero generó una intensa acumulación de humo dentro del hogar.

Según informó la UFI de Delitos Especiales a cargo de Francisco Nicolía, el hallazgo del cuerpo se produjo cerca del mediodía, cuando el hijo de Domínguez llegó a la finca, ubicada en Benavídez, tras advertir que no podía comunicarse con su padre desde la mañana. Al llegar, observó humo saliendo de la vivienda y, con la ayuda de un vecino, forzó la puerta. El interior estaba cubierto de hollín, los electrodomésticos derretidos y encontró el cuerpo inerte de su padre en el baño.

La médica legista constató que el cuerpo presentaba quemaduras parciales en rostro y brazos, sin rastros de calcinación ni heridas externas significativas. Tras el análisis, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia respectiva, donde ahora se conoció el resultado.