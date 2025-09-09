martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Resultado de autopsia

Se conoció de qué murió el casero atrapado en el baño de su casa en Santa Lucía

La víctima se llamaba José Luis Domínguez y tenía 61 años. La finca estaba ubicada por Avenida Benavídez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
12ee325e-ea65-4bce-86bd-47d7be0ed35d
Lee además
tragedia en santa lucia: un obrero rural murio atrapado en el bano tras incendiarse su casa
Impactante

Tragedia en Santa Lucía: un obrero rural murió atrapado en el baño tras incendiarse su casa
allanan en rivadavia y santa lucia para detener a ladron
Trabajos policiales

Allanan en Rivadavia y Santa Lucía para detener a ladrón

La vivienda sufrió un incendio, aparentemente originado por un cortocircuito en la cocina, donde varios aparatos eléctricos estaban conectados al mismo tiempo. El fuego no se propagó ampliamente, pero generó una intensa acumulación de humo dentro del hogar.

Según informó la UFI de Delitos Especiales a cargo de Francisco Nicolía, el hallazgo del cuerpo se produjo cerca del mediodía, cuando el hijo de Domínguez llegó a la finca, ubicada en Benavídez, tras advertir que no podía comunicarse con su padre desde la mañana. Al llegar, observó humo saliendo de la vivienda y, con la ayuda de un vecino, forzó la puerta. El interior estaba cubierto de hollín, los electrodomésticos derretidos y encontró el cuerpo inerte de su padre en el baño.

La médica legista constató que el cuerpo presentaba quemaduras parciales en rostro y brazos, sin rastros de calcinación ni heridas externas significativas. Tras el análisis, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia respectiva, donde ahora se conoció el resultado.

Temas
Seguí leyendo

Accidente en Santa Lucía: una mujer terminó con fracturas tras chocar con una camioneta

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

El caso del remisero Vega: el viaje que acabó en asalto y tragedia en Santa Lucía

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Robaron en un kiosco dentro del Hospital Rawson: hicieron un boquete y se llevaron medio millón de pesos

Un voraz incendio acabó con un taller en Caucete: cuatro vehículos y dos cuatriciclos terminaron consumidos

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Atrapan en Jáchal a un conocido delincuente con objetos robados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un motociclista fallecio al chocar con un patrullero en rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Te Puede Interesar

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las cámaras de vigilancia se controlan en el CISEM. 
Equipamiento

Más vigilancia: 30 nuevas cámaras de seguridad en el Gran San Juan y planes para departamentos alejados

Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.
Mala praxis

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia