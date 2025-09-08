Tragedia en Santa Lucía: un obrero rural murió atrapado en el baño tras incendiarse su casa

Un trágico episodio conmociona a Santa Lucía: un hombre de 61 años fue hallado muerto dentro de su vivienda luego de que se produjera un incendio en la madrugada del lunes. El hecho ocurrió en una finca de calle Benavidez 5025 este, destinada al cultivo de olivos, donde residía la víctima como casero.

La persona fallecida fue identificada como José Luis Domínguez , obrero rural y encargado del predio perteneciente a la familia Sillero. Según informó la UFI Delitos Especiales , el hallazgo se produjo cerca del mediodía, cuando su hijo llegó hasta la vivienda tras no poder comunicarse con él durante la mañana.

image

De acuerdo con el testimonio del joven, la última vez que habló con su padre fue alrededor de las 23 del domingo, cuando Domínguez le comentó que se encontraba reunido con amigos en su casa. Al regresar al domicilio horas más tarde, el hijo vio humo saliendo de las aberturas y, con ayuda de un vecino, forzó la puerta. Dentro se encontró con un escenario devastador: el interior lleno de hollín, electrodomésticos derretidos y el cuerpo sin vida de su padre en el baño.

En el lugar trabajaron Bomberos, Criminalística y personal de la Fiscalía. La médica legista Dra. Ana Bruna determinó que el cadáver presentaba quemaduras parciales en rostro y brazos, aunque no estaba calcinado. No se hallaron signos de violencia externa. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

image

Las pericias de Bomberos indicaron que el incendio se habría originado por un cortocircuito en un enchufe de la cocina, donde estaban conectados varios electrodomésticos. Las llamas no se propagaron completamente, pero el humo se concentró en toda la vivienda, afectando las distintas dependencias.

La investigación quedó en manos de los fiscales Francisco Micheltorena, Francisco Nicolia y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, junto al personal de la Brigada de Investigaciones.