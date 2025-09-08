lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Tragedia en Santa Lucía: un obrero rural murió atrapado en el baño tras incendiarse su casa

El fuego se habría originado por un cortocircuito en la cocina. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico episodio conmociona a Santa Lucía: un hombre de 61 años fue hallado muerto dentro de su vivienda luego de que se produjera un incendio en la madrugada del lunes. El hecho ocurrió en una finca de calle Benavidez 5025 este, destinada al cultivo de olivos, donde residía la víctima como casero.

Lee además
accidente en santa lucia: una mujer termino con fracturas tras chocar con una camioneta
Siniestro vial

Accidente en Santa Lucía: una mujer terminó con fracturas tras chocar con una camioneta
el prontuario del delincuente senalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras
Conmoción en Santa Lucía

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

La persona fallecida fue identificada como José Luis Domínguez, obrero rural y encargado del predio perteneciente a la familia Sillero. Según informó la UFI Delitos Especiales, el hallazgo se produjo cerca del mediodía, cuando su hijo llegó hasta la vivienda tras no poder comunicarse con él durante la mañana.

image

De acuerdo con el testimonio del joven, la última vez que habló con su padre fue alrededor de las 23 del domingo, cuando Domínguez le comentó que se encontraba reunido con amigos en su casa. Al regresar al domicilio horas más tarde, el hijo vio humo saliendo de las aberturas y, con ayuda de un vecino, forzó la puerta. Dentro se encontró con un escenario devastador: el interior lleno de hollín, electrodomésticos derretidos y el cuerpo sin vida de su padre en el baño.

En el lugar trabajaron Bomberos, Criminalística y personal de la Fiscalía. La médica legista Dra. Ana Bruna determinó que el cadáver presentaba quemaduras parciales en rostro y brazos, aunque no estaba calcinado. No se hallaron signos de violencia externa. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

image

Las pericias de Bomberos indicaron que el incendio se habría originado por un cortocircuito en un enchufe de la cocina, donde estaban conectados varios electrodomésticos. Las llamas no se propagaron completamente, pero el humo se concentró en toda la vivienda, afectando las distintas dependencias.

La investigación quedó en manos de los fiscales Francisco Micheltorena, Francisco Nicolia y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, junto al personal de la Brigada de Investigaciones.

Temas
Seguí leyendo

El caso del remisero Vega: el viaje que acabó en asalto y tragedia en Santa Lucía

Dolor por la muerte de un alumno de una escuela de Educación Especial de Santa Lucía

Padece un leve retraso madurativo y será investigado por abusar de su sobrina

Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Fue víctima de dos robos en una semana y se mostró indignado porque no hallan a los responsables

Video: un motociclista impactó contra un camión con acoplado en Santa Lucía

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penitenciario detenido por estafar a sus companeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer
Lamentable noticia

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela
Educación

La carrera con más egresados en la UNSJ durante los últimos años y el asombroso número de mujeres en una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Te Puede Interesar

Juan José Atampiz.
No va más

La Justicia desestimó la denuncia del SEP contra Atampiz por supuestos "ñoquis" en Zonda

Por Fernando Ortiz
En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan
Repunte

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance
Comisaria 9na

Atrapan a un empleado infiel en Caucete: trabajaba como albañil, pero robó todo lo que tenía al alcance

Por el efecto elecciones en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
Lunes movido

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan