lunes 8 de septiembre 2025

Siniestro vial

Accidente en Santa Lucía: una mujer terminó con fracturas tras chocar con una camioneta

La conductora de una moto debió ser hospitalizada por lesiones. El siniestro ocurrió en una esquina señalizada con cartel de PARE.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un nuevo siniestro vial con consecuencias preocupantes tuvo lugar en horas del mediodía de este lunes en Santa Lucía. El hecho se registró cerca de las 12:50 en la intersección de calle San Lorenzo y el lateral de Avenida de Circunvalación, anillo externo, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta, dejando como saldo una mujer hospitalizada con lesiones.

Fuente: Radio Manantial.
Siniestro vial

En Calingasta: una mujer fue atropellada a pocos metros de su casa
Un hombre sufrió una fuerte caída en su moto después de que se rompiera una rueda del vehículo.
Mala suerte

Se rompió una rueda de su moto y sufrió una fuerte caída en Rawson

De acuerdo al informe de la UFI Delitos Especiales, el accidente se produjo cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por el señor Sergio Yanzón, de 38 años, circulaba por el lateral de Circunvalación en dirección Norte. A pesar de la señalización de PARE existente en la esquina, el conductor habría continuado la marcha y terminó impactando con una motocicleta Guerrero Trip de 110cc , guiada por María Maturano, de 33 años, quien circulaba por calle San Lorenzo en sentido Oeste.

image

Tras el impacto, la motociclista resultó con varios traumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Según el parte médico ingresado a través del Puesto Policial del nosocomio, Maturano presentó una fractura en el brazo derecho y politraumatismos, por lo que quedó internada en observación. La mujer fue asistida por el Dr. Guillermo Jofré.

image

El hecho fue intervenido inicialmente por el Oficial Ayudante Bruno Marchetti , perteneciente a la Comisaría 29ª, y tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Especiales , a cargo del fiscal Francisco Nicolía y su ayudante Maximiliano Gerarduzzi. Además, se hizo presente personal de Policía Científica y demás divisiones correspondientes para realizar las pericias y determinar responsabilidades.

Por el momento, el conductor de la camioneta no habría presentado lesiones, y no trascendió si quedó demorado o no.

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

