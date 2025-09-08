Fue víctima de dos robos en una semana y se mostró indignado porque no hallan a los responsables

Después de haber sido víctima de dos robos en una misma semana, Gustavo Warnido , el dueño de una cafetería de Desamparados se mostró indignado a través de las redes sociales porque, a pesar de haber grabado el rostro de los delincuentes que perpetraron los ataques, los mismos no fueron identificados por las autoridades.

Mediante su cuenta de Instagram, el propietario del local denominado "Porota" , ubicado sobre el Lateral de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza, no sólo compartió las imágenes de los malvivientes en acción adentro del comercio, sino también explicó que pese al dato relevante que supone conocer las caras de los responsables, no pudieron dar con ellos.

En el video, el damnificado contó qué fue lo que se llevaron los ladrones que actuaron de manera similar, entre uno y otro hecho, y con total impunidad. Remarcó cuál fue el perjuicio que sufrieron, más allá de lo económico puesto que se vieron invadidos por extraños en sus espacios de trabajo. Por esa razón, cuestionó el tiempo transcurrido y la inacción judicial para atrapar a los autores.

Los golpes delictivos sucedieron el mes pasado, el 2 y 9 de agosto. Ambos ataques fueron un sábado, en horas de la noche y frente a la pasada de los automóviles, puesto que los ingresos fueron forzados en el frente vidriado de la cafetería.

Las dos denuncias fueron radicadas en la Comisaría 4ta y dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien estaría detrás de los criminales que obraron bajo el mismo modus operandi, aunque hasta el momento no hubo novedades al respecto.