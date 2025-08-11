Por segunda vez, en una semana, robaron en una cafetería de Desamparados

En el lapso de una semana, robaron dos veces en este negocio situado en Desamparados.

Un comerciante denunció el segundo robo, en siete días, contra su cafetería ubicada sobre el Lateral de Circunvalación, en Capital. Los delincuentes ingresaron nuevamente este sábado y sustrajeron un par de artefactos y prendas de vestir. El sábado anterior también habían robado de la misma manera.

El último robo se produjo el sábado a la noche, después de que cerraron el negocio que lleva el nombre de "Porota". Ese comercio está situado en el Lateral de avenida Circunvalación, cerca de Ignacio De la Roza. Según informaron, los ladrones destrozaron una de las ventanas de vidrio y entraron a llevarse lo que estaba a mano.

En esta ocasión los ladrones se llevaron una cafetera, un microondas y dos camperas que estaban dentro del salón comercial. Gustavo Warnido, el propietario, estaba furioso porque venía de sufrir otro robo idéntico la semana pasada.

El sábado 2 de agosto pasado atacaron de la misma forma a ese negocio y sustrajeron dinero y otros artefactos. Las dos denuncias fueron hechas en la Comisaría 4ta de Desamparados y dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.