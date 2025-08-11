lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Por segunda vez, en una semana, robaron en una cafetería de Desamparados

El sábado último, ladrones entraron al negocio tras romper una ventana. La semana pasada también atacaron el mismo comercio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el lapso de una semana, robaron dos veces en este negocio situado en Desamparados.

En el lapso de una semana, robaron dos veces en este negocio situado en Desamparados.

Un comerciante denunció el segundo robo, en siete días, contra su cafetería ubicada sobre el Lateral de Circunvalación, en Capital. Los delincuentes ingresaron nuevamente este sábado y sustrajeron un par de artefactos y prendas de vestir. El sábado anterior también habían robado de la misma manera.

Lee además
dan con ladrones que desvalijaron una tienda de ropa en villa krause
Rawson

Dan con ladrones que desvalijaron una tienda de ropa en Villa Krause
Imagen ilustrativa
Ataque a comercio

Ladrones saquearon una tienda de ropa en Desamparados

El último robo se produjo el sábado a la noche, después de que cerraron el negocio que lleva el nombre de "Porota". Ese comercio está situado en el Lateral de avenida Circunvalación, cerca de Ignacio De la Roza. Según informaron, los ladrones destrozaron una de las ventanas de vidrio y entraron a llevarse lo que estaba a mano.

image

En esta ocasión los ladrones se llevaron una cafetera, un microondas y dos camperas que estaban dentro del salón comercial. Gustavo Warnido, el propietario, estaba furioso porque venía de sufrir otro robo idéntico la semana pasada.

El sábado 2 de agosto pasado atacaron de la misma forma a ese negocio y sustrajeron dinero y otros artefactos. Las dos denuncias fueron hechas en la Comisaría 4ta de Desamparados y dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Encapuchados atacaron a golpes a un anciano y lo asaltaron en su departamento en Chimbas

Tremendo hallazgo en Rawson: un niño de 9 años encontró una granada en la calle

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Abusó de su sobrina y la acosó durante un año, pero se salvó de ir a la cárcel

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Condenan a 4 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su sobrina

La moto de un jardinero se incendió por completo en Capital

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron que el parapentista que cayo en ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin
¡Cuidado!

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin

Te Puede Interesar

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
"Entradera"

Encapuchados atacaron a golpes a un anciano y lo asaltaron en su departamento en Chimbas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

La granada. Foto: Gentileza Radio del Sur. 
Este lunes

Tremendo hallazgo en Rawson: un niño de 9 años encontró una granada en la calle

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones
Legislativas 2025

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones