miércoles 13 de agosto 2025

Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

El abogado que defiende a Eliazar Flores Condori, el hombre que por su negligencia al volante mató su esposa (Angélica Mundocore) y una joven que iba en otro vehículo, Carolina Sastre, solicitó la audiencia que al final quedó en nada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este martes por la tarde se realizó una nueva audiencia contra Eliazar Flores Condori, el conductor que al volante mató a dos personas tras un siniestro en Ruta 40. Tras el revés judicial donde el juez Eduardo Raed ratificó no hacer lugar al juicio abreviado, la defensa realizó unos planteos insólitos en audiencia que al final quedaron en la nada.

Abogados defensores, a la cabeza, el doctor Alejandro Castán.

Abogados defensores, a la cabeza, el doctor Alejandro Castán.

El abogado defensor, Alejandro Castán, hizo tres pedidos a la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón. La primera de ellas fue que a su cliente Flores Condori tenga asistencia psicológica. Después solicitó que se agregue un perito accidentológico para que omita un informe sobre el siniestro. Y por último, pidió que se perite el celular de Carolina Sastre para confirmar si lo estaba usando al momento del siniestro.

El primero de los pedidos, la jueza expresó que no había falta hacer una audiencia para realizar tal pedido y que con tan solo una nota al juez que entiende en la causa se otorga. Por el perito, las otras partes se mostraron en contra ya que durante el proceso nunca se solicitó y tal pericia ya está realizada. La jueza no resolvió porque la resolución de Raed no está firme. Por última parte, ante la pericia al celular de Carolina Sastre, la jueza no resolvió porque no está firme la resolución del juez de Impugnación.

La abogada defensora, querellante, Sandra Leveque y el ayudante fiscal César Recio, representante del MPF.

La abogada defensora, querellante, Sandra Leveque y el ayudante fiscal César Recio, representante del MPF.

Fuentes judiciales manifestaron que en el próximo 26 de agosto se realizaría la audiencia de renovación del plazo de Investigación Penal Preparatoria.

Cabe destacar que este ida y vuelta judicial es por la negativa al juicio abreviado. El fiscal Adolfo Díaz de UFI Delitos Especiales y la defensa de Flores Condori (en ese momento María Filomena Noriega) llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y condenar a este sujeto a la pena de 3 años de prisión efectiva domiciliaria. La querella, ahora a cargo de Sandra Leveque, se mostró en contra de esa solución alternativa y solicitó que no se diera a lugar. La jueza Chicón no homologó el pacto. La resolución se impugnó y después el juez Raed ratificó la sentencia de la magistrada de Garantías.

Jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón.

Jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón.

El siniestro ocurrió el pasado 15 de enero por Ruta 40, en Pocito. Tras el siniestro entre la camioneta que conducía Flores Condori y el auto que manejaba Carolina Sastre. En el lugar falleció la joven Sastre. A los días perdió la vida la esposa de Flores Condori, Angélico Mundocore. Sastre iba acompañada por Camila Bravo y Emilia Oviedo, que terminaron mal heridas y que ahora se encuentran fuera de peligro.

